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ASUS è pronta a presentare ROG Ally X20 al Computex: edizione speciale con display OLED da 7,4", design traslucido e dettagli in oro

Secondo quanto riportato da Videocardz, ASUS presenterà a breve, al Computex, il nuovo ROG AllyX20 per celebrare i 20 anni di attività nel settore.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/06/2026
Rog Ally X

Secondo quanto riportato da VideoCardz, il ROG Ally X20 potrebbe essere a breve presentato durante il Computex attualmente in corso a Taipei, sarebbe una speciale edizione celebrativa per il 20° anniversario della linea di handheld gaming ASUS ROG Ally.

Il dispositivo rappresenterebbe quindi un modello pensato per commemorare due decenni di sviluppo nel settore del gaming portatile, combinando aggiornamenti estetici e miglioramenti hardware.

Uno degli elementi più rilevanti sarebbe l'adozione di un display OLED da 7,4 pollici, un upgrade significativo rispetto alle generazioni precedenti. Questa tecnologia garantirebbe colori più vividi, neri profondi e un'esperienza visiva più immersiva.

Design e prestazioni del nuovo ROG Ally X20

Dal punto di vista del design, il dispositivo mostrerebbe una scocca traslucida con dettagli dorati, una scelta estetica pensata per sottolineare il carattere celebrativo dell'edizione anniversario. Questo stile lo distinguerebbe nettamente dai modelli standard della serie, rendendolo anche un possibile oggetto da collezione.

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Per quanto riguarda le prestazioni, il ROG Ally X20 sarebbe equipaggiato con il processore Ryzen AI Z2 Extreme, una soluzione progettata per offrire potenza elevata e supportare giochi moderni e applicazioni avanzate. Tuttavia, la fonte non fornisce ulteriori dettagli tecnici completi sulle specifiche interne del dispositivo.

ROG Ally X20 potrebbe essere annunciato nelle prossime ore

Nel complesso, il ROG Ally X20 si configurerebbe come un possibile aggiornamento importante della gamma ASUS, sia dal punto di vista estetico sia prestazionale. Tuttavia, trattandosi di informazioni non ufficiali, è necessario considerare queste caratteristiche come rumor in attesa di conferma da parte di ASUS.

Fonte: Videocardz.com
Fonte: Videocardz.com

Il debutto ufficiale potrebbe avvenire a breve, ma al momento non è stato annunciato nulla in modo definitivo. Attenendoci a quanto riportato dalla fonte (Videocardz.com), che a sua volta cita il profilo X PCMag, questo dispositivo dovrebbe essere tra i protagonisti delle prossime conferenze del computex.

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