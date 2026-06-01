ASUS è pronta a presentare ROG Ally X20 al Computex: edizione speciale con display OLED da 7,4", design traslucido e dettagli in oro

Uno degli elementi più rilevanti sarebbe l'adozione di un display OLED da 7,4 pollici , un upgrade significativo rispetto alle generazioni precedenti. Questa tecnologia garantirebbe colori più vividi, neri profondi e un'esperienza visiva più immersiva.

Il dispositivo rappresenterebbe quindi un modello pensato per commemorare due decenni di sviluppo nel settore del gaming portatile, combinando aggiornamenti estetici e miglioramenti hardware.

Secondo quanto riportato da VideoCardz, il ROG Ally X20 potrebbe essere a breve presentato durante il Computex attualmente in corso a Taipei, sarebbe una speciale edizione celebrativa per il 20° anniversario della linea di handheld gaming ASUS ROG Ally .

Design e prestazioni del nuovo ROG Ally X20

Dal punto di vista del design, il dispositivo mostrerebbe una scocca traslucida con dettagli dorati, una scelta estetica pensata per sottolineare il carattere celebrativo dell'edizione anniversario. Questo stile lo distinguerebbe nettamente dai modelli standard della serie, rendendolo anche un possibile oggetto da collezione.

Per quanto riguarda le prestazioni, il ROG Ally X20 sarebbe equipaggiato con il processore Ryzen AI Z2 Extreme, una soluzione progettata per offrire potenza elevata e supportare giochi moderni e applicazioni avanzate. Tuttavia, la fonte non fornisce ulteriori dettagli tecnici completi sulle specifiche interne del dispositivo.