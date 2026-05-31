Nintendo Switch 2 ha migliorato la retrocompatibilità con alcuni aggiornamenti

Nintendo Switch 2 ha ricevuto degli aggiornamenti che migliorano la retrocompatibilità della nuova console ibrida rispetto ad alcuni giochi per Nintendo Switch, che ora funzionano senza i problemi segnalati in precedenza.
Parliamo in particolare di nove titoli: Buddy Collection if, Dragon Quest Builders, Laysara: Summit Kingdom, Monster Hunter Stories, Neon Inferno, Overcooked: All You Can Eat, This is Fine: Maximum Cope, Top Cop: Police Training e Wolfenstein: Youngblood.
I giochi in questione presentavano criticità che con gli update sono state risolte, rendendo queste esperienze perfettamente fruibili in retrocompatibilità su Nintendo Switch 2, anche se la lista dei prodotti "problematici" non si è ancora esaurita.
Fra questi figura Grandia HD Collection, che può manifestare rallentamenti in determinate aree dell'avventura, mentre Resident Evil 5 presenta alcuni problemi audio in specifiche sezioni del gioco. Infine Ghost Master: Resurrection è interessato da un bug che può influire sulla progressione all'interno del contenuto scaricabile Walls of Judgment.
I giochi non ancora supportati
Rispetto alla lista di un anno fa, Nintendo ha aggiornato le informazioni relative sia ai giochi compatibili che a quelli non ancora supportati su Switch 2, che includono Attack on Titan 2, Crypt Carnage, Megadimension Neptunia VII e Truck Simulator USA.
La classificazione come "non supportato" non significa necessariamente che questi giochi resteranno incompatibili in modo permanente, sia chiaro: Nintendo ha già dimostrato in più occasioni di essere disposta a collaborare con gli sviluppatori per individuare e correggere le cause dei problemi, e futuri aggiornamenti potrebbero riportare questi titoli nella lista dei software pienamente funzionanti.
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