Nintendo Switch 2 ha migliorato la retrocompatibilità con alcuni aggiornamenti

I giochi in questione presentavano criticità che con gli update sono state risolte , rendendo queste esperienze perfettamente fruibili in retrocompatibilità su Nintendo Switch 2, anche se la lista dei prodotti "problematici" non si è ancora esaurita.

I giochi non ancora supportati

Rispetto alla lista di un anno fa, Nintendo ha aggiornato le informazioni relative sia ai giochi compatibili che a quelli non ancora supportati su Switch 2, che includono Attack on Titan 2, Crypt Carnage, Megadimension Neptunia VII e Truck Simulator USA.

La classificazione come "non supportato" non significa necessariamente che questi giochi resteranno incompatibili in modo permanente, sia chiaro: Nintendo ha già dimostrato in più occasioni di essere disposta a collaborare con gli sviluppatori per individuare e correggere le cause dei problemi, e futuri aggiornamenti potrebbero riportare questi titoli nella lista dei software pienamente funzionanti.