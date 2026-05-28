Call of Duty: Modern Warfare 4 su Nintendo Switch 2 ha funzionato subito bene, anche con cross-play

A quanto pare, nonostante la novità della situazione, il lavoro è stato meno problematico del previsto , probabilmente grazie sia alla scalabilità del motore che alle capacità hardware di Nintendo Switch 2.

In un'intervista pubblicata da GamesRadar e uscita in contemporanea con l' annuncio di Call of Duty: Modern Warfare 4 , O'Hara ha svelato dunque alcuni elementi sull'arrivo del gioco su Nintendo Switch 2, che rappresenta una novità assoluta per la serie ma si inserisce nel patto che Microsoft aveva stabilito con Nintendo all'epoca dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Jack O'Hara, tra i responsabili del progetto Call of Duty: Modern Warfare 4 , ha riferito qualcosa sulla versione Nintendo Switch 2 , riferendo che lo sviluppo sta procedendo molto bene e che il gioco ha funzionato subito in maniera corretta sulla piattaforma, che al momento supporta anche il cross-play .

Tutto liscio, per il momento

Sembra che il processo di trasposizione del gioco sulla console Nintendo sia stato "liscio", senza particolari problemi almeno per il momento, cosa che dovrebbe consentire delle buone performance e anche l'uso del cross-play, sebbene la sua presenza non sia ancora confermata in maniera definitiva.

"A dire il vero, è andato tutto liscio. Funziona tutto alla perfezione", ha riferito O'Hara. "Una volta ricevuto l'hardware, il gioco è stato subito operativo sulla piattaforma. Finora è andata davvero bene. A dire il vero, è stato davvero divertente lavorare su una nuova piattaforma".

Il co-capo dello studio Infinity Ward ha inoltre riferito che, al momento, la versione Nintendo Switch 2 supporta il cross-play, ovvero il multiplayer con le altre piattaforme: "Al momento supportiamo il cross-play tra Switch 2 e le altre piattaforme", ha riferito, "Ma vedremo al momento del lancio quale sarà la situazione definitiva".

Insomma, non si sbilancia ancora sull'inserimento nell'opzione al lancio della versione definitiva, ma tecnicamente sembra che non ci siano particolari problemi nella sua attivazione. Nel frattempo, abbiamo visto anche che Call of Duty: Warzone verrà disattivato su PS4 e Xbox One, con il nuovo capitolo che ha abbandonato la vecchia generazione di console.