Call of Duty: Warzone non sarà più disponibile su PS4 e Xbox One a breve

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale di Activision, che ha spiegato tutti i dettagli sulla fine del servizio .

Activision Blizzard ha svelato che Call of Duty: Warzone sarà presto tolto dai negozi digitali di PlayStation 4 e Xbox One. Entro la fine dell'anno, inoltre, non sarà più possibile giocare.

I dettagli sulla chiusura di Call of Duty: Warzone

Prima di tutto, Call of Duty: Warzone sarà tolto dai negozi il 4 giugno. Questo significa che chi non ha mai scaricato il gioco non potrà più ottenerlo a partire da tale data. Inoltre, dal 25 giugno non sarà più possibile accedere al negozio in-game. Il tutto, come già detto, solo su PlayStation 4 e Xbox One: le altre versioni del gioco rimarranno accessibili regolarmente.

Call of Duty: Warzone inoltre non sarà più giocabile, anche per chi lo ha installato prima del 4 giugno, a partire dal 23 ottobre, ovvero la data di uscita di Call of Duty: Modern Warfare 4. Poco dopo tale data, inizierà la Stagione 1 del nuovo titolo che includerà anche contenuti per Call of Duty: Warzone o per meglio dire solo per le versioni che saranno ancora attive.

Potete continuare a giocare spostandovi su una nuova piattaforma dove Call of Duty: Warzone sarà ancora attivo. Prima della chiusura delle versioni PS4 e Xbox One, sarà ancora possibile progredire nel Pass battaglia gratuito, compreso lo sblocco di nuove armi nelle rimanenti stagioni di Black Ops 7.

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