I voti di GTA 6 sono comunque importanti, per il capo di Take-Two

GTA 6 è sicuramente il gioco più atteso dell'anno e probabilmente di sempre: dopo molti anni di attesa, i fan di Grand Theft Auto non vedono l'ora di avere tra le mani una nuova avventura e per la maggior parte di loro si tratta di un acquisto sicuro.

Le parole di Zelnick su GTA 6

Parlando con The Game Business, Zelnick ha affermato che i voti sono importanti oggi tanto quanto erano importanti un tempo. Afferma anche che le recensioni positive sono un riflesso dell'impegno di Rockstar Games nella pubblicazione di giochi di qualità. Ammette però che qualcosa è cambiato.

"A quell'epoca, diciamo il 2014, era più facile - non facile, ma più facile - scegliere a mano i giornalisti che volevi facessero una recensione del gioco prima dell'uscita. Io ero uno di quei giornalisti." Per chiarezza, Zelnick ha fondato ZMC nel 2001, una compagnia che investe e opera nel mondo dei media e della comunicazione: non era letteralmente un giornalista videoludico.

"I social media sono così rumorosi e qualcuno deve essere il primo a dire che la cosa che ti piace è spazzatura. Qualcuno lo farà. Tutte le possibili opinioni sono disponibili contemporaneamente riguardo qualsiasi cosa. Rockstar Games otterrà, sin dall'inizio, qualche voce contraria. Significa forse che il gioco è più o meno bello? Non lo so, ma ci saranno delle voci contrarie."

Supponiamo comunque che solo nel caso nel quale le recensioni dovessero essere universalmente molto negative, GTA 6 potrebbe subire un calo delle vendite a causa delle opinioni della stampa. Ammettiamo però che pare difficile che Rockstar Games possa fallire completamente.

Segnaliamo infine che sono in aumento le truffe online legate a falsi preordini e accessi anticipati per GTA 6. Fate attenzione.