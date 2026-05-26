GTA6: in aumento le truffe online legate a falsi preordini e accessi anticipati

L'attesa per GTA 6 è enorme e, com'era lecito attendersi, molti hanno deciso di sfruttarla per truffare i fan. In particolare, le voci sull'apertura dei preordini sono diventate un trampolino perfetto per i criminali, quelli veri, che ne stanno approfittando in ogni modo. Una recente indagine condotta dal team Threat Intelligence di NordVPN ha rilevato un aumento significativo di malware, truffe e siti di phishing collegati a GTA 6. I malintenzionati stanno sfruttando il desiderio dei giocatori di assicurarsi una copia del titolo prima del lancio, o di saperne di più sul gioco, per portare attacchi informatici di diverso tipo, tra cui trojan e adware per dispositivi Android.