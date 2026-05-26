GTA6: in aumento le truffe online legate a falsi preordini e accessi anticipati

L'attesa per GTA 6 è enorme e, com'era lecito attendersi, molti hanno deciso di sfruttarla per truffare i fan. In particolare, le voci sull'apertura dei preordini sono diventate un trampolino perfetto per i criminali, quelli veri, che ne stanno approfittando in ogni modo. Una recente indagine condotta dal team Threat Intelligence di NordVPN ha rilevato un aumento significativo di malware, truffe e siti di phishing collegati a GTA 6. I malintenzionati stanno sfruttando il desiderio dei giocatori di assicurarsi una copia del titolo prima del lancio, o di saperne di più sul gioco, per portare attacchi informatici di diverso tipo, tra cui trojan e adware per dispositivi Android.
Secondo quanto riportato dai ricercatori, la rete è attualmente piena di siti web falsi che promettono codici gratuiti per il gioco, inesistenti chiavi di accesso per versioni beta esclusive, o la visione di un fantomatico terzo trailer ufficiale. Il team ha inoltre individuato portali clone che replicano l'aspetto di noti siti pirata per diffondere malware. Pensate, dei siti pirata piratati per truffare chi vorrebbe piratare il gioco.
Marijus Briedis, CTO di NordVPN, ha spiegato il fenomeno in una dichiarazione ufficiale: "GTA 6 è una delle uscite più attese nella storia dei videogiochi, e quel livello di entusiasmo del pubblico è esattamente ciò che i criminali cercano. Quando le persone cercano disperatamente di ottenere un accesso anticipato a qualcosa, abbassano la guardia. Questa è la finestra che gli aggressori sfruttano".
Un esempio analizzato nel report mostra il livello di sofisticazione raggiunto da queste truffe: un pacchetto malevolo, presentato come un legittimo programma di installazione del gioco, una volta avviato dall'utente esegue silenziosamente in background un file dannoso. Per evitare di destare sospetti nei sistemi di sicurezza, tale file si maschera da normale componente dei driver grafici Nvidia.
Oltre alla distribuzione di software malevolo, l'indagine segnala tentativi di phishing mirati a sottrarre le credenziali degli account Rockstar Social Club, oltre ad annunci pubblicitari ingannevoli per download inesistenti. Gli esperti ribadiscono l'importanza di affidarsi esclusivamente a fonti ufficiali: allo stato attuale non esistono metodi per ottenere l'accesso anticipato a Grand Theft Auto 6, né link di download validi o chiavi per presunte fasi di beta testing.
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