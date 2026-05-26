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Forza Horizon 6 supera Subnautica 2 e conquista la vetta della classifica Steam, bene LEGO Batman e Paralives

Forza Horizon 6 conquista la vetta della classifica Steam, superando Subnautica 2 in una settimana ricca di debutti forti: brillano LEGO Batman, Paralives e Deep Rock Galactic: Rogue Core nella top 10.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/05/2026
Un bolide di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam, stilata in base ai ricavi in dollari. Questa settimana si registra un importante cambio al vertice: Forza Horizon 6 sale di una posizione e conquista la vetta della top 10, mentre Subnautica 2 scende al secondo posto.

Sul gradino più basso del podio troviamo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che conferma l'ottimo debutto del nuovo titolo di TT Games dedicato all'Uomo Pipistrello.

007 First Light sesto a un passo dal debutto

Rimanendo in tema di novità, Paralives, il rivale di The Sims debutta al quarto posto, seguito da un'altra new entry, lo sparatutto cooperativo rogue-like Deep Rock Galactic: Rogue Core. Al netto di preordini non all'altezza delle aspettative, 007 First Light è sesto in classifica, in vista del debutto fissato a domani, mercoledì 27 maggio.

Forza Horizon 6 ha superato i 300.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana Forza Horizon 6 ha superato i 300.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana

Di seguito la top 10 di Steam del 19 - 26 maggio:

  1. Forza Horizon 6
  2. Subnautica 2
  3. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  4. Paralives
  5. Deep Rock Galactic: Rogue Core
  6. 007 First Light
  7. Warhammer 40.000: Space Marine 2
  8. Subnautica
  9. Total War: Warhammer 3
  10. Red Dead Redemption 2
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