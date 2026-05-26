Forza Horizon 6 supera Subnautica 2 e conquista la vetta della classifica Steam, bene LEGO Batman e Paralives

Come ogni martedì pomeriggio è arrivata la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam, stilata in base ai ricavi in dollari. Questa settimana si registra un importante cambio al vertice: Forza Horizon 6 sale di una posizione e conquista la vetta della top 10, mentre Subnautica 2 scende al secondo posto.

Sul gradino più basso del podio troviamo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che conferma l'ottimo debutto del nuovo titolo di TT Games dedicato all'Uomo Pipistrello.