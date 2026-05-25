Forza Horizon 6 ha superato i 300.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana

Non si può dire che Forza Horizon 6 non sia partito con il botto, tra le prime, generosissime stime delle copie vendute al lancio e i picchi di giocatori contemporanei registrati su Steam nel fine settimana, che hanno superato le 300.000 unità. Più precisamente, il picco massimo è stato di 302.645 unità, decisamente superiore a quelli degli altri capitoli della serie presenti sulla piattaforma di Valve. Forza Horizon 4 si è fermato a 75.689 persone, mentre Forza Horizon 5 a 81.096.

Da notare anche che i giocatori stanno premiando Forza Horizon 6 con delle recensioni Molto positive: circa l'83 dei quasi 45.000 giudizi (al momento di scrivere questa notizia) espressi sulla piattaforma di Valve sono entusiasti del lavoro fatto da Playground Games.

Alcune auto di Forza Horizon 6

Insomma, nonostante il prezzo di 69,99 euro, in tanti sono accorsi ad acquistare il gioco di corse, che ha ribadito la superiorità della serie sulla concorrenza, diretta e non.

Per il resto, vi ricordiamo che Forza Horizon 6 è disponibile per PC e Xbox Series X e S. Presto lo sarà anche per PlayStation 5. Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nosta recensione, dove abbiamo scritto: "Sicuramente potete già escludere brutte sorprese: il gioco è eccellente sotto ogni punto di vista e il nove pieno è abbondantemente a portata di mano."