Forza Horizon 6 ha superato i 300.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana

Non si può dire che Forza Horizon 6 non sia partito con il botto, tra le prime, generosissime stime delle copie vendute al lancio e i picchi di giocatori contemporanei registrati su Steam nel fine settimana, che hanno superato le 300.000 unità. Più precisamente, il picco massimo è stato di 302.645 unità, decisamente superiore a quelli degli altri capitoli della serie presenti sulla piattaforma di Valve. Forza Horizon 4 si è fermato a 75.689 persone, mentre Forza Horizon 5 a 81.096.
Da notare anche che i giocatori stanno premiando Forza Horizon 6 con delle recensioni Molto positive: circa l'83 dei quasi 45.000 giudizi (al momento di scrivere questa notizia) espressi sulla piattaforma di Valve sono entusiasti del lavoro fatto da Playground Games.
Insomma, nonostante il prezzo di 69,99 euro, in tanti sono accorsi ad acquistare il gioco di corse, che ha ribadito la superiorità della serie sulla concorrenza, diretta e non.
Per il resto, vi ricordiamo che Forza Horizon 6 è disponibile per PC e Xbox Series X e S. Presto lo sarà anche per PlayStation 5. Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nosta recensione, dove abbiamo scritto: "Sicuramente potete già escludere brutte sorprese: il gioco è eccellente sotto ogni punto di vista e il nove pieno è abbondantemente a portata di mano."
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.