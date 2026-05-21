Forza Horizon 6 è inarrestabile: superati i 6 milioni di giocatori su PC, Xbox e Game Pass

Un risultato notevole, soprattutto considerando che non sono trascorsi nemmeno due giorni dal lancio globale e meno di una settimana dall'accesso anticipato riservato ai possessori della Premium Edition.

Playground Games ha annunciato sui social un nuovo traguardo impressionante per Forza Horizon 6 : il gioco ha già superato 6 milioni di giocatori tra PC, Xbox e Game Pass.

Una partenza col botto

I numeri sono elevati, ma non sorprendono del tutto, visto l'esordio straordinario registrato su Steam, dove è diventato il gioco di corse con il miglior debutto di sempre in termini di giocatori attivi. A questo proposito, mentre scriviamo Forza Horizon 6 ha raggiunto 284.000 utenti simultanei sulla piattaforma di Valve, avvicinandosi rapidamente alla soglia dei 300.000 giocatori contemporanei. È probabile che il picco aumenti ulteriormente nel primo weekend post‑lancio. Positiva anche la risposta del pubblico: l'82% delle oltre 34.000 recensioni sulla piattaforma di Valve è attualmente favorevole.

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Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Playground Games e Microsoft possono già festeggiare un successo travolgente. E il meglio potrebbe ancora arrivare: la versione PS5 debutterà nei prossimi mesi, con il potenziale di attirare milioni di nuovi giocatori.