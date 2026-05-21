Forza Horizon 6 viene celebrato dalla stampa nello spettacolare trailer con i riconoscimenti

Forza Horizon 6 ha avuto un impatto notevole sia sul pubblico che sulla critica, e non poteva mancare il classico "accolade trailer", ovvero il trailer con le citazioni della stampa, che potete dunque vedere riportato qui sotto.

Microsoft e Playground Games hanno messo insieme un altro spettacolare video con un montaggio di varie scene tratte dal gioco, nel quale davvero non si fa fatica a trovare spezzoni in grado di lasciare a bocca aperta anche semplicemente durante una normale corsa tra le strade del Giappone.

D'altra parte, Forza Horizon 6 risulta finora essere il gioco con la media voti più alta del 2026, dunque un video celebrativo di questo tipo risulta alquanto naturale.