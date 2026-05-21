Forza Horizon 6 viene celebrato dalla stampa nello spettacolare trailer con i riconoscimenti

Forza Horizon 6 ha avuto un impatto notevole sia sul pubblico che sulla critica, e non poteva mancare il classico "accolade trailer", ovvero il trailer con le citazioni della stampa, che potete dunque vedere riportato qui sotto.
Microsoft e Playground Games hanno messo insieme un altro spettacolare video con un montaggio di varie scene tratte dal gioco, nel quale davvero non si fa fatica a trovare spezzoni in grado di lasciare a bocca aperta anche semplicemente durante una normale corsa tra le strade del Giappone.
D'altra parte, Forza Horizon 6 risulta finora essere il gioco con la media voti più alta del 2026, dunque un video celebrativo di questo tipo risulta alquanto naturale.
Voti stellari
Possiamo dunque vedere un altro bel montaggio di scene tratte da corse assortite negli affascinanti scenari del Giappone nel trailer con i riconoscimenti della stampa visibile qui sotto, che ci ricorda peraltro il fatto che il gioco è disponibile da un paio di giorni.
Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione "in progress" di Forza Horizon 6, che verrà completata ulteriormente con tanto di voto una volta che avremo avuto modo di provarne a fondo tutte le componenti.
Nel frattempo, il nuovo gioco di Playground Games continua a fare numeri impressionanti, confermandosi il gioco di guida più popolare di sempre su Steam anche in termini di quantità di giocatori coinvolti, mentre per l'impatto sul mercato ci sarà da attendere i primi risultati, sebbene ci sia sempre da tenere presente il fatto che non è ancora uscito su PS5.
Forza Horizon 6 è ovviamente disponibile dal day one su Xbox Game Pass Ultimate, dunque se siete abbonati al servizio potete procedere direttamente con il download del gioco.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.