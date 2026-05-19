Forza Horizon 6 ha un easter egg dedicato ai Pokémon e agli avvocati di Nintendo

Alcuni giocatori di Forza Horizon 6 hanno notato un simpatico riferito alla serie Pokémon e, a voler essere maliziosi, forse anche ai temibili avvocati di Nintendo.

Come mostrato in una clip pubblicata su X dall'utente wxrry, i conduttori della Hospital Records Radio, una delle stazioni presenti sin dai primi capitoli della serie, invitano talvolta i giocatori a fermarsi e scattare qualche foto per immortalare i paesaggi del Giappone. Fin qui nulla di insolito, se non fosse ci sono dei chiari richiami al franchise di Game Freak.