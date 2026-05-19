Forza Horizon 6 ha un easter egg dedicato ai Pokémon e agli avvocati di Nintendo

Alcuni giocatori di Forza Horizon 6 hanno notato un simpatico riferito alla serie Pokémon e, a voler essere maliziosi, forse anche ai temibili avvocati di Nintendo.
Come mostrato in una clip pubblicata su X dall'utente wxrry, i conduttori della Hospital Records Radio, una delle stazioni presenti sin dai primi capitoli della serie, invitano talvolta i giocatori a fermarsi e scattare qualche foto per immortalare i paesaggi del Giappone. Fin qui nulla di insolito, se non fosse ci sono dei chiari richiami al franchise di Game Freak.
Fotografateli tutti!
Uno dei due speaker suggerisce infatti di prendere la fotocamera e "Snap 'em all", ovvero "fotografali tutti", a cui l'altro risponde ironicamente: "come quel gioco di collezionismo giapponese che non possiamo nominare per motivi legali".
Ora di "giochi di collezionismo" ne esistono a bizzeffe, ma "Snap 'em all" è un riferimento evidente allo storico slogan dei Pokémon "Gotta catch 'em all" (o "Acchiappali tutti!" nella versione italiana).
Inoltre, il cenno ai "motivi legali" è stato interpretato da molti giocatori come una frecciatina al rigido approccio di Nintendo nella tutela dei propri marchi. Una fama talmente radicata da essere diventata oggetto di meme, con i fan che scherzosamente definiscono il team legale della compagnia come "avvocati ninja".
Dopo un periodo di accesso anticipato riservato agli acquirenti della Premium Edition, da oggi Forza Horizon 6 è disponibile per tutti i giocatori su PC, Xbox Series X|S e gli abbonati di PC e Xbox Game Pass Ultimate. Il gioco successivamente arriverà anche su PS5.
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