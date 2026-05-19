007 First Light sfrutta il nuovo PSSR su PS5 Pro: IO Interactive parla dell'ottimizzazione sulla console Sony

Secondo IO Interactive, la versione 2.0 del PSSR si distingue soprattutto nelle situazioni più complesse per gli algoritmi di upscaling, riducendo tremolii, sfarfallii e rumore grafico . Anche la stabilità temporale risulta più solida: durante gli spostamenti della telecamera o nelle scene con molti elementi in movimento, gli oggetti mantengono una definizione più coerente, evitando la frammentazione tipica delle soluzioni meno avanzate. Elementi sottili come capelli, tessuti e dettagli minuti vengono ricostruiti con maggiore precisione, un aspetto rilevante in un titolo che fa largo uso di primi piani.

Grazie al nuovo PSSR, gli sviluppatori non solo hanno raggiunto i 60 fps su PS5 Pro , ma hanno ottenuto anche un miglioramento generale della qualità visiva . L'immagine risulta più pulita e stabile sia negli ambienti ricchi di vegetazione sia nelle sequenze narrative con personaggi in primo piano.

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, IO Interactive ha illustrato come ha ottimizzato 007 First Light su PS5 Pro , puntando in particolare sulla versione aggiornata del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia di upscaling basata su IA, esclusiva dell'hardware Sony, che consente di ricostruire un'immagine più definita partendo da una risoluzione interna inferiore.

Confermato l'FSR 3 su PS5 base e Xbox

"Il PSSR aggiornato ci ha permesso di compiere un notevole passo avanti nella qualità generale dell'immagine: più pulita, stabile e molto più nitida nei dettagli fini, quelli più difficili da riprodurre correttamente. Si tratta di un miglioramento sostanziale per i giocatori su PS5 Pro", ha dichiarato Henrik Schlichter, technical director di IO Interactive. Il principal render engineer Jon Rocatis ha aggiunto che il passaggio dalla versione precedente del PSSR alla nuova ha richiesto appena un giorno di lavoro per ottenere risultati soddisfacenti, consentendo al team di risparmiare tempo prezioso.

Per quanto riguarda le altre console, lo studio conferma che su PS5 base e Xbox Series X|S il gioco utilizzerà FSR 3.1.5, l'upscaler di AMD compatibile con molteplici hardware ma meno avanzato rispetto al PSSR. Su queste piattaforme saranno disponibili i due classici preset grafici Qualità a 30 fps e Performance a 60 fps.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 007 First Light sarà disponibile dal 27 maggio su PC, PlayStation e Xbox, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è attesa verso la fine dell'estate.