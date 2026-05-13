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Lo sviluppo di 007 First Light è concluso: nessun ritardo per il lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC

007 First Light entra ufficialmente in fase gold su PS5, Xbox Series X|S e PC, confermando il lancio del 27 maggio senza ritardi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/05/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
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IO Interactive ha annunciato che 007 First Light è ufficialmente entrato in fase gold per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC. Ciò significa che lo sviluppo è terminato e il gioco è pronto per la distribuzione sia in formato fisico sia digitale.

Di conseguenza, non ci saranno ritardi per il lancio su PC e console Sony e Microsoft, fissato per il 27 maggio, mentre la versione Nintendo Switch 2 arriverà verso la fine dell'estate.

Nei panni di un giovane James Bond alle prime armi

007 First Light racconta le origini di James Bond, molto prima che diventasse l'agente segreto più famoso del mondo. Ambientato anni prima degli eventi che lo porteranno al MI6, il gioco segue un Bond giovane e ancora imperfetto: impulsivo, brillante, segnato da un passato difficile e dotato di un talento naturale per cacciarsi nei guai.

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Dopo che un'operazione clandestina degenera rapidamente, Bond è costretto a muoversi nell'ombra senza l'appoggio di un'agenzia ufficiale, affidandosi al proprio ingegno, alle prime tecniche di infiltrazione e a un carisma ancora grezzo ma già irresistibile.

Il gioco permette di mimetizzarsi tra i nemici, origliare conversazioni e interagire con gli NPC per ottenere accesso a zone riservate, con la possibilità di bluffare per superare gruppi numerosi di avversari. Non mancano i gadget avanzati, come la macchina fotografica Q‑Lens, capace di evidenziare informazioni utili nell'ambiente, e il Q‑Watch, che può disattivare telecamere, attivare trappole o manipolare sistemi elettronici.

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