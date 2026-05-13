Lo sviluppo di 007 First Light è concluso: nessun ritardo per il lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light è ufficialmente entrato in fase gold per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC. Ciò significa che lo sviluppo è terminato e il gioco è pronto per la distribuzione sia in formato fisico sia digitale.

Di conseguenza, non ci saranno ritardi per il lancio su PC e console Sony e Microsoft, fissato per il 27 maggio, mentre la versione Nintendo Switch 2 arriverà verso la fine dell'estate.