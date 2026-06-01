007 First Light domina la classifica UK, è il secondo miglior lancio dell'anno sul mercato fisico

Sembra che 007 First Light si confermi un notevole successo, considerando che un noto giornalista ha riferito che si tratta del secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, almeno per quanto riguarda il mercato fisico.

Stiamo parlando di uno dei consueti commenti di Christopher Dring, ex-editor di GamesIndustry e ora responsabile di The Game Business, che ha corredato i dati di vendita nel mercato britannico riferendo in particolare dei risultati raggiunti dal nuovo gioco di IO Interactive.

"007 First Light è andato molto bene sul fronte delle vendite fisiche", ha spiegato Dring nel messaggio. "È il secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo Resident Evil Requiem".