007 First Light domina la classifica UK, è il secondo miglior lancio dell'anno sul mercato fisico

Sembra che 007 First Light si confermi un notevole successo, considerando che un noto giornalista ha riferito che si tratta del secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, almeno per quanto riguarda il mercato fisico.
Stiamo parlando di uno dei consueti commenti di Christopher Dring, ex-editor di GamesIndustry e ora responsabile di The Game Business, che ha corredato i dati di vendita nel mercato britannico riferendo in particolare dei risultati raggiunti dal nuovo gioco di IO Interactive.
"007 First Light è andato molto bene sul fronte delle vendite fisiche", ha spiegato Dring nel messaggio. "È il secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo Resident Evil Requiem".
Superato Batman, ma non Resident Evil Requiem
007 First Light ha dunque sconfitto LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro e gli altri andandosi a piazzare al primo posto nella top ten dei giochi più venduti nella settimana terminata il 31 maggio 2026, ma sempre e solo per quanto riguarda il mercato fisico.
Visto che non si parla di digitale, il quale rappresenta ormai la grande maggioranza del mercato videoludico, siamo sempre di fronte a dati molto parziali, ma possono essere indicativi delle preferenze di molti utenti.
Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito nella settimana appena trascorsa:
- 007 First Light
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Resident Evil Requiem
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
- Mario Kart World
- Mortal Kombat X
- Call of Duty: Black Ops 7
- Forza Horizon 6
Da notare anche che diversi titoli sono tornati in classifica dopo un po' di tempo come lo stesso Resident Evil Requiem e Mortal Kombat 11 con Mortal Kombat X.
Evidentemente, la vicinanza con l'uscita del nuovo film al cinema ha rilanciato la serie di Mortal Kombat, ma curiosamente in classifica sono tornati i due capitoli precedenti all'ultimo uscito, ovvero Mortal Kombat 1.
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