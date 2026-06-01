Il design e la genesi di Ghost in Call of Duty: Modern Warfare 4

Infinity Ward ha parlato in un nuovo video diario di Call of Duty: Modern Warfare 4 del design e della genesi di Ghost, l'iconico Operatore che ritroveremo nel gioco e che si pone come uno dei personaggi più riconoscibili dell'intero franchise.

L'art director Joel Emslie ha spiegato che l'obiettivo principale dello studio è sempre stato quello di rendere ogni elemento il più autentico e credibile possibile, e per raggiungere questo risultato il team preferisce spesso costruire oggetti reali anziché limitarsi a disegnarli in digitale.

Appassionato di modellismo grazie alla passione per Star Wars, Emslie ha mostrato nel video un prototipo in schiuma utilizzato come base di lavoro, parlando di come la progettazione della maschera di Ghost sia stata guidata da esigenze pratiche oltre che estetiche.

Secondo il designer, costruire fisicamente un elemento permette di risolvere problemi che spesso non emergono durante la semplice fase di disegno, contribuendo a rendere il risultato finale più credibile.