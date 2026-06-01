Il design e la genesi di Ghost in Call of Duty: Modern Warfare 4

Infinity Ward ha parlato in un nuovo video diario di Call of Duty: Modern Warfare 4 del design e della genesi di Ghost, l'iconico Operatore che ritroveremo nel gioco e che si pone come uno dei personaggi più riconoscibili dell'intero franchise.
L'art director Joel Emslie ha spiegato che l'obiettivo principale dello studio è sempre stato quello di rendere ogni elemento il più autentico e credibile possibile, e per raggiungere questo risultato il team preferisce spesso costruire oggetti reali anziché limitarsi a disegnarli in digitale.
Appassionato di modellismo grazie alla passione per Star Wars, Emslie ha mostrato nel video un prototipo in schiuma utilizzato come base di lavoro, parlando di come la progettazione della maschera di Ghost sia stata guidata da esigenze pratiche oltre che estetiche.
Secondo il designer, costruire fisicamente un elemento permette di risolvere problemi che spesso non emergono durante la semplice fase di disegno, contribuendo a rendere il risultato finale più credibile.
La nascita di Ghost
Comparso originariamente in Call of Duty: Modern Warfare 2 e ancora vivo nella timeline dei reboot, Ghost è nato quasi per caso: Emslie ha rivelato che il concept originale del personaggio è stato realizzato in meno di due ore, sulla base di soli tre schizzi preliminari.
Naturalmente, all'epoca nessuno immaginava che quel personaggio sarebbe diventato una delle figure più iconiche di Call of Duty, e in occasione di Modern Warfare 4 lo studio ha cercato di mantenere un legame con quella prima versione, offrendo però al contempo un design aggiornato per i nuovi giocatori.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.