Il team di Gothic 1 Remake svela data e orario esatto di lancio delle copie digitali su PC, PS5 e Xbox

Indipendentemente dalla piattaforma scelta, il gioco sarà accessibile in contemporanea: in Italia lo sblocco è fissato alle 19:00 del 5 giugno . Non sono invece stati condivisi dettagli sull'eventuale disponibilità dei preload su PC e console.

Il debutto di Gothic 1 Remake è ormai alle porte e, come da tradizione, il team di Alkimia Interactive ha comunicato date e orari precisi per lo sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il ritorno di un grande GDR dark fantasy

Gothic 1 Remake permetterà ai giocatori di tornare o di avventurarsi per la prima volta in uno dei mondi dark fantasy più amati e influenti della storia dei giochi di ruolo. L'avventura si svolge all'interno di una colonia penale isolata dal resto del mondo da una barriera magica fuori controllo, dove vestiamo i panni di un prigioniero senza nome costretto a muoversi tra fazioni rivali, intrighi e pericoli nascosti dietro ogni angolo.

Questa nuova edizione conserva il tono cupo e la struttura narrativa che hanno reso celebre l'originale, ma rinnova completamente grafica e sistemi di gioco per allinearli agli standard moderni. Il combattimento è stato riprogettato per risultare più dinamico e leggibile, mentre l'esplorazione del mondo aperto beneficia di un livello di dettaglio molto più ricco, rendendo l'immersione più profonda. Anche nel remake, le scelte del giocatore influenzano in modo significativo lo sviluppo della trama e del protagonista, grazie a un sistema di progressione che premia esperienza, sperimentazione e capacità di adattamento.

Il gioco sarà disponibile a 49,99 euro su PC tramite Steam e GOG, e a 59,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S. Preacquistando la versione PC si riceverà la soundtrack digitale come bonus, mentre su console verrà inclusa senza costi aggiuntivi una copia di Gothic Classic.