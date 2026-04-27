Gothic Remake vuole essere fedele all'originale, quindi non vi darà una minimappa

Gothic è noto per essere un gioco che non prende per mano il videogiocatore e gli autori del remake hanno deciso che, pur volendo ammodernare l'opera qui e là, rimarranno fedeli al design originale .

Cosa aspettarsi da Gothic Remake

"Non c'è una minimappa," afferma il game director Reinhard Pollice, "abbiamo mantenuto rigorosamente questo aspetto. Abbiamo pensato di renderla opzionale, ma ci è sembrato che anche così non fosse giusto. Se vuoi sapere dove sei, apri semplicemente la tua mappa. Lo capirai."

Ciò detto, non significa che il sistema originale fosse perfetto per Alkimia Interactive che ha preferito rielaborare leggermente il menù delle missioni. "Sentivamo che forse il modo in cui Gothic guidava i giocatori all'epoca non fosse sufficiente," spiega Pollice. "Voglio dire, aveva un registro delle missioni molto scarno, quindi lo abbiamo ampliato. Ora hai un'altra opzione: un registro delle missioni in stile diario, ma anche una visualizzazione degli obiettivi dove puoi capire quali sono le priorità, ma è sempre scritto in questo contesto immersivo, basato su ciò che l'eroe saprebbe."

Parlando sempre di scrittura, Pollice spiega che l'originale "aveva questo tipo di scrittura schietta e concreta. Almeno, la versione originale tedesca. Quando abbiamo iniziato, ci siamo resi conto che forse uno dei motivi per cui non era così popolare nei territori anglofoni era che la [qualità della] scrittura nella versione inglese era un po' altalenante. È stata una delle prime cose su cui abbiamo lavorato: abbiamo riscritto la versione originale inglese, decidendo di infondervi questo distinto feeling e tono tipico della classe operaia."

Pollice ha poi parlato del fatto che Alkimia Interactive ha preferito non aggiungere nuove attività a Gothic Remake. "Abbiamo discusso se inserire dei minigiochi per riempirla di più. Un minigioco di carte, o forse uno di pesca. Chissà cosa riserva il futuro per Gothic, forse li faremo un giorno. Ma non li abbiamo considerati una priorità. Sentivamo che non fossero davvero necessari per l'esperienza principale."

Parlando invece del nostro personaggio, Pollice spiega che il team ha deciso di non inserire la possibilità di personalizzarnne l'aspetto, perché è già conosciuto per un look specifico. Ciò che si può fare è personalizzare il set di armatura in uso e "il crafting è una delle cose che abbiamo esteso notevolmente," afferma Pollice. "L'originale aveva un sistema di creazione piuttosto elaborato per quanto riguarda la forgia e le armi, ma noi lo abbiamo ampliato ulteriormente. Ora c'è un sistema di alchimia, uno per le magie e l'iscrizione delle pergamene. La cucina è più complessa e bisogna anche trovare le ricette."

In breve, Gothic Remake sarà un mix di idee classiche e piccole innovazioni che amplieranno quanto di buono c'è già nel videogioco. Dal nostro punto di vista, dopo aver provato Gothic 1 Remake ci sembra che sia valsa la pena di attendere.