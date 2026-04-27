Pokémon Vento e Onda sono comodamente in prima posizione tra i più attesi in Giappone

La testata giapponese Famitsu, come suo solito, ha pubblicato una nuova classifica che mostra quali sono i giochi più attesi dai suoi lettori, precisamente nella settimana compresa tra l'8 e il 14 aprile (i dati sono sempre un po' in "ritardo").

Possiamo vedere che in prima posizione, senza grandi sorprese ora che altri titoli di spessore sono stati pubblicati, vi sono Pokémon Vento e Onda.