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Pokémon Vento e Onda sono comodamente in prima posizione tra i più attesi in Giappone

Famitsu ha stilato la nuova classifica dei videogiochi più attesi in Giappone, tramite i suoi lettori, e senza troppe sorprese Pokémon Vento e Onda sono in prima posizione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/04/2026
Due Pikachu in Pokémon Vento e Onda
Pokémon Vento
Pokémon Vento
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La testata giapponese Famitsu, come suo solito, ha pubblicato una nuova classifica che mostra quali sono i giochi più attesi dai suoi lettori, precisamente nella settimana compresa tra l'8 e il 14 aprile (i dati sono sempre un po' in "ritardo").

Possiamo vedere che in prima posizione, senza grandi sorprese ora che altri titoli di spessore sono stati pubblicati, vi sono Pokémon Vento e Onda.

I titoli più votati dai lettori di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più attesi in Giappone dai lettori di Famitsu:

  1. [NS2] Pokémon Vento / Onda - 435 voti
  2. [PS5] Persona 4 Revival - 392 voti
  3. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 339 voti
  4. [NS2] Splatoon Raiders - 302 voti
  5. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 265 voti
  6. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 186 voti
  7. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 180 voti
  8. [NS2] Pragmata - 175 voti
  9. [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 161 voti
  10. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 159 voti
  11. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 143 voti
  12. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 141 voti
  13. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 140 voti
  14. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 138 voti
  15. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 122 voti
  16. [NSW] Village in the Shade - 101 voti
  17. [NSW] Kyoto Xanadu - 95 voti
  18. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 90 voti
  19. [PS5] Ace Combat 8 - 88 voti
  20. [PS5] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 87 voti
  21. [NS2] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 85 voti
  22. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 83 voti
  23. [PS5] Beast of Reincarnation - 82 voti
  24. [NSW] Genshin Impact - 80 voti
  25. [PS5] Kyoto Xanadu - 77 voti
  26. [PS5] Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu - 76 voti
  27. [PS5] Village in the Shade - 74 voti
  28. [NS2] The Duskbloods - 71 voti
  29. [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 69 voti
  30. [NS2] A-Train 9 Evolution - 67 voti

Su 30 posizioni, solo 11 sono titoli per PlayStation 5, con il primo di essi in seconda posizione (Persona 4 Revival). La terza posizione - Ganbare Goemon Daishuugo - è invece una raccolta di tredici titoli classici di Konami, dell'omonima serie pubblicata su NES, SNES e Game Boy. Si tratta perlopiù di giochi d'azione a scorrimento laterale.

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