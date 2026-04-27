Pokémon Vento e Onda sono comodamente in prima posizione tra i più attesi in Giappone

La testata giapponese Famitsu, come suo solito, ha pubblicato una nuova classifica che mostra quali sono i giochi più attesi dai suoi lettori, precisamente nella settimana compresa tra l'8 e il 14 aprile (i dati sono sempre un po' in "ritardo").
Possiamo vedere che in prima posizione, senza grandi sorprese ora che altri titoli di spessore sono stati pubblicati, vi sono Pokémon Vento e Onda.
I titoli più votati dai lettori di Famitsu
Ecco la classifica dei giochi più attesi in Giappone dai lettori di Famitsu:
- [NS2] Pokémon Vento / Onda - 435 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 392 voti
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 339 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 302 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 265 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 186 voti
- [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 180 voti
- [NS2] Pragmata - 175 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 161 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 159 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 143 voti
- [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 141 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 140 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 138 voti
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 122 voti
- [NSW] Village in the Shade - 101 voti
- [NSW] Kyoto Xanadu - 95 voti
- [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 90 voti
- [PS5] Ace Combat 8 - 88 voti
- [PS5] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 87 voti
- [NS2] Utawarerumono: Shiro e no Michishirube - 85 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 83 voti
- [PS5] Beast of Reincarnation - 82 voti
- [NSW] Genshin Impact - 80 voti
- [PS5] Kyoto Xanadu - 77 voti
- [PS5] Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu - 76 voti
- [PS5] Village in the Shade - 74 voti
- [NS2] The Duskbloods - 71 voti
- [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 69 voti
- [NS2] A-Train 9 Evolution - 67 voti
Su 30 posizioni, solo 11 sono titoli per PlayStation 5, con il primo di essi in seconda posizione (Persona 4 Revival). La terza posizione - Ganbare Goemon Daishuugo - è invece una raccolta di tredici titoli classici di Konami, dell'omonima serie pubblicata su NES, SNES e Game Boy. Si tratta perlopiù di giochi d'azione a scorrimento laterale.
In attesa di novità per il nuovo gioco di Game Freak, ricordiamo che è stata scoperta una immagine di Pokémon Vento e Onda che mostrerebbe la versione beta e un amato Pokémon.