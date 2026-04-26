Road to Vostok: ecco quanto ha venduto finora e i piani futuri

Il survival hardcore Road to Vostok ha segnato un punto di svolta decisivo nel suo percorso di sviluppo. Lo sviluppatore ha annunciato vendite su Steam per oltre 250.000 copie, con il lancio in Accesso Anticipato che ha generato entrate tali da mettere in sicurezza l'intera "tabella di marcia dello sviluppo" prevista dal creatore.
Indipendenza e nuovi contenuti
Grazie a questo risultato finanziario, lo sviluppatore ha annunciato che il progetto rimarrà totalmente indipendente, senza la necessità di ricorrere a finanziamenti esterni. La stabilità economica permetterà inoltre di implementare numerosi contenuti che, fino a poco tempo fa, si trovavano nello stato: "non sono sicuro di potermelo permettere", come spiegato dall'autore.
Per gestire al meglio i fondi ottenuti, lo sviluppatore ha delineato un piano suddiviso in tre macro-aree:
- Contenuti del gioco (~85%): la priorità assoluta, destinata allo sviluppo vero e proprio del titolo;
- Costruzione del marchio (~10%): per consolidare l'identità del progetto;
- Ricerca, Sviluppo e Investimenti (~5%): per l'innovazione tecnica a lungo termine.
Nonostante ammetta di non considerarsi un esperto di finanza, lo sviluppatore ha rassicurato la community di avere una visione chiara su come distribuire questi fondi per evitare di "fare il passo più lungo della gamba".
Con le finanze ormai al sicuro e una solida base di utenti, l'attenzione del progetto si sposta ora sul prossimo grande obiettivo: la "Build 2". Questa nuova fase di sviluppo rappresenterà il primo vero banco di prova per l'espansione dei contenuti promessa grazie ai nuovi capitali.