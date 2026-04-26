Road to Vostok: ecco quanto ha venduto finora e i piani futuri

Il survival hardcore Road to Vostok ha segnato un punto di svolta decisivo nel suo percorso di sviluppo. Lo sviluppatore ha annunciato vendite su Steam per oltre 250.000 copie, con il lancio in Accesso Anticipato che ha generato entrate tali da mettere in sicurezza l'intera "tabella di marcia dello sviluppo" prevista dal creatore.