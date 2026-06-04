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Elden Ring su PlayStation, Xbox e PC riceverà un DLC a pagamento con i contenuti della Tarnished Edition

FromSoftware porterà anche su PlayStation, Xbox e PC i contenuti extra della Tarnished Edition con un DLC a pagamento il 28 agosto con classi, armature e personalizzazioni aggiuntive.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/06/2026
Una versione personalizzata di Torrente da Elden Ring
Elden Ring
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Oltre ad annunciare la data di uscita di Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2, FromSoftware ha confermato che i contenuti aggiuntivi introdotti in questa versione arriveranno anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC sotto forma di DLC a pagamento.

Il pacchetto, sarà chiamato "Tarnished Pack", e sarà disponibile per l'acquisto dal 28 agosto, in contemporanea con il debutto della versione per Switch 2.

Il prezzo dovrebbe essere contenuto

Non è stato ancora comunicato un prezzo ufficiale per Europa e Stati Uniti, ma un comunicato stampa giapponese indica un costo di 550 yen, pari a circa 2,96 euro. Anche ipotizzando un cambio meno favorevole, è difficile immaginare che il prezzo finale possa superare i 4,99 euro.

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Il film di Elden Ring trapela in un video che sembra mostrarne un'ambientazione Il film di Elden Ring trapela in un video che sembra mostrarne un'ambientazione

Il Tarnished Pack includerà tutti gli extra della versione Switch 2: le due nuove classi iniziali Knight of Ides e Heavy Armored Knight, quattro nuove armature (due legate alle nuove classi e altre due ottenibili nel corso dell'avventura) e nuove opzioni di personalizzazione per Torrente, il destriero spettrale che accompagna il giocatore nell'Interregno.

Che ne pensate: questi contenuti valgono l'esborso di un piccolo extra, magari come pretesto per un nuovo viaggio nell'Interregno? Fatecelo sapere nei commenti.

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