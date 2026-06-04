Elden Ring su PlayStation, Xbox e PC riceverà un DLC a pagamento con i contenuti della Tarnished Edition

Il pacchetto, sarà chiamato "Tarnished Pack" , e sarà disponibile per l'acquisto dal 28 agosto , in contemporanea con il debutto della versione per Switch 2.

Oltre ad annunciare la data di uscita di Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2, FromSoftware ha confermato che i contenuti aggiuntivi introdotti in questa versione arriveranno anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC sotto forma di DLC a pagamento.

Il prezzo dovrebbe essere contenuto

Non è stato ancora comunicato un prezzo ufficiale per Europa e Stati Uniti, ma un comunicato stampa giapponese indica un costo di 550 yen, pari a circa 2,96 euro. Anche ipotizzando un cambio meno favorevole, è difficile immaginare che il prezzo finale possa superare i 4,99 euro.

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Il Tarnished Pack includerà tutti gli extra della versione Switch 2: le due nuove classi iniziali Knight of Ides e Heavy Armored Knight, quattro nuove armature (due legate alle nuove classi e altre due ottenibili nel corso dell'avventura) e nuove opzioni di personalizzazione per Torrente, il destriero spettrale che accompagna il giocatore nell'Interregno.

Che ne pensate: questi contenuti valgono l'esborso di un piccolo extra, magari come pretesto per un nuovo viaggio nell'Interregno? Fatecelo sapere nei commenti.