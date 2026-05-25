Il film di Elden Ring trapela in un video che sembra mostrarne un'ambientazione

Sappiamo che Elden Ring sarà presto un film e con la produzione affidata ad A24 possiamo anche sperare che sia un adattamento di caratura, ma per il momento non ci sono informazioni molto precise al riguardo, dunque poter dare un'occhiata a quella che sembra essere una sua ambientazione in un video trapelato online può risultare decisamente interessante.
Quello che vediamo qui sotto, nel post pubblicato su X da Culture Crave, pare sia un primo scorcio su una delle ambientazioni del film di Elden Ring, che a quanto pare si svolge a Conwy Castle, almeno in parte, visto che si tratta di un'installazione posizionata proprio all'interno del possente edificio medievale in Galles.
La scelta è alquanto azzeccata, in effetti: il Castello di Conwy è un'antica fortezza nel nord del Galles particolarmente imponente e anche conservata decisamente bene, che con il suo stile può facilmente rientrare nell'ambientazione di Elden Ring, con opportune modifiche.
Un castello azzeccato
Il video sembra "rubare" un momento di preparazione delle scene, o forse proprio una fase di ripresa, in quanto possiamo vedere vari soldati vagare fra le torri del castello, opportunamente dotati di armature e armi d'epoca.
Insomma, non è molto ma rappresenta una delle prime testimonianze delle riprese del film di Elden Ring che sta diventando sempre più realtà.
Ricordiamo che il regista scelto per l'operazione è Alex Garland, dunque un nome di notevole esperienza, con il cast che include Kit Connor, Ben Whishaw, Tom Burke, Nick Offerman e altri.
Nel frattempo abbiamo visto che il film di Elden Ring ha una data di uscita fissata e sarà girato in IMAX, pare avere inoltre un budget da capogiro.
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