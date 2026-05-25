Il film di Elden Ring trapela in un video che sembra mostrarne un'ambientazione

Sappiamo che Elden Ring sarà presto un film e con la produzione affidata ad A24 possiamo anche sperare che sia un adattamento di caratura, ma per il momento non ci sono informazioni molto precise al riguardo, dunque poter dare un'occhiata a quella che sembra essere una sua ambientazione in un video trapelato online può risultare decisamente interessante.

Quello che vediamo qui sotto, nel post pubblicato su X da Culture Crave, pare sia un primo scorcio su una delle ambientazioni del film di Elden Ring, che a quanto pare si svolge a Conwy Castle, almeno in parte, visto che si tratta di un'installazione posizionata proprio all'interno del possente edificio medievale in Galles.

La scelta è alquanto azzeccata, in effetti: il Castello di Conwy è un'antica fortezza nel nord del Galles particolarmente imponente e anche conservata decisamente bene, che con il suo stile può facilmente rientrare nell'ambientazione di Elden Ring, con opportune modifiche.