Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 potrebbe avere una data di uscita, per un rivenditore

Elden Ring: Tarnished Edition su Nintendo Switch 2 è ancora previsto per il 2026 ma non ci sono più state comunicazioni riguardanti una data di uscita, pertanto quella emersa da un rivenditore canadese, di recente, potrebbe risultare particolarmente interessante.
Secondo PNP Games, una grossa catena di rivenditori in Canada, Elden Ring: Tarnished Edition dovrebbe arrivare il 10 luglio su Nintendo Switch, almeno secondo quanto viene riportato sul sito della compagnia, che segnala tale data come quella prevista per i lancio.
Ovviamente, in questi casi si tratta spesso di placeholder, ma l'idea non è inverosimile, considerando che potrebbe trattarsi di un periodo propizio per l'arrivo del gioco, relativamente lontano da altre uscite ingombranti e con il giorno che corrisponde a un venerdì, dunque in linea con molte uscite sul mercato.
Non dovrebbe essere lontano, in effetti
In ogni caso, prendiamo la questione ovviamente come una voce di corridoio, ma considerandola comunque un'ipotesi plausibile: d'altra parte, dopo il posticipo imposto inizialmente per correggere i grossi problemi di stabilità e performance, FromSoftware dovrebbe annunciare qualcosa al riguardo.
Elden Ring: Tarnished Edition in effetti non risulta ancora nemmeno nell'elenco dei maggiori giochi third party in arrivo quest'anno su Nintendo Switch 2 diffusa di recente da Nintendo stessa, ma è improbabile che non arrivi nemmeno nel 2026.
A dire il vero, nemmeno The Duskbloods, l'altra grossa produzione del team per Nintendo Switch 2, ha ancora una data di uscita, ma potrebbe arrivare anche quella nel corso di quest'anno, e se dovesse spostarsi maggiormente verso la fine del 2026, allora prendere quota l'idea che Elden Ring: Tarnished Edition possa uscire in estate.
In ogni caso, attendiamo ulteriori informazioni sulla questione da parte di FromSoftware e Bandai Namco.
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