Le cuffie wireless Sony INZONE H9 II costano 100 € in meno: design leggero e riduzione del rumore

Se sei alla ricerca di nuove cuffie di alta qualità, le Sony INZONE H9 II sono su Amazon a 248,39 € rispetto al prezzo consigliato di 350 €, permettendoti di risparmiare il 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Microfono professionale e diverse opzioni di connettività
Queste cuffie sono dotate di connettività Bluetooth ma possono essere utilizzate anche via cavo. Sono inoltre dotate dello stesso driver delle tanto apprezzate cuffie WH-1000XM6, per un audio chiaro e reattivo. Il design è molto leggero da 260g, per garantire comfort anche nelle sessioni più intense, grazie anche a una fascia regolabile. Potrai usufruire anche di una potente cancellazione del rumore o attivare la Modalità Suono Ambientale per restare vigile senza togliere le cuffie.
Inoltre, l'audio spaziale a 360° offre una consapevolezza realistica perfetta anche per il gaming. Il microfono è di livello professionale ed è dotato di riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale. Nel complesso, si tratta di un prodotto molto apprezzato, ma il suo prezzo potrebbe non convincere chi ha particolari esigenze di budget.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.