Google I/O 2026 al via oggi: come seguire il keynote in diretta e a che ora in Italia

Come da tradizione, il keynote inaugurale sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su YouTube e potrà essere seguito da chiunque, senza registrazione.

Google torna sotto i riflettori con l'edizione 2026 di Google I/O 2026 , l'appuntamento più importante dell'anno per scoprire le novità software e le strategie future dell'azienda. L'evento sarà l'occasione per conoscere da vicino i prossimi aggiornamenti di Android, le evoluzioni di Gemini e le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Cosa aspettarsi dall'evento

Il keynote principale di Google I/O 2026 è in programma oggi, martedì 12 maggio, alle ore 19:00 italiane. La presentazione si terrà dallo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, e sarà guidata dal CEO Sundar Pichai. La diretta streaming è disponibile su YouTube.

Il focus dell'edizione 2026 dovrebbe essere ancora una volta l'intelligenza artificiale. Google potrebbe annunciare nuove funzioni per Gemini, integrazioni più profonde con Android e aggiornamenti per servizi come Gmail, Chrome e Google Workspace.

Non dovrebbero mancare anticipazioni su Android 17, novità per gli sviluppatori e possibili annunci legati a Project Astra e ad altri strumenti sperimentali basati sull'IA.

Google I/O rappresenta da anni uno degli eventi più seguiti del settore tecnologico, perché offre un'indicazione chiara della direzione che l'azienda intende seguire nei mesi successivi. Per chi segue da vicino l'evoluzione dell'IA e dell'ecosistema Android, l'appuntamento di questa sera sarà quindi particolarmente interessante. Come sempre, però, molte delle funzioni mostrate oggi potrebbero arrivare gradualmente agli utenti nel corso del 2026.

E voi che cosa vi aspettate questa sera da Google? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.