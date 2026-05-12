Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la Stagione 3 ha una data di uscita

Amazon MGM Studios ha annunciato la data di uscita della Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: i nuovi episodi saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Prime Video a partire dall'11 novembre.

Contestualmente alla comunicazione è stata pubblicata anche un'immagine promozionale della terza stagione, che potete vedere nel post qui sotto e che offre un primo sguardo al prossimo capitolo dell'ambizioso show ambientato nella Terra di Mezzo.

"Fin dall'inizio questa serie ha incarnato la portata, l'ambizione e la narrazione cinematografica che definiscono le più grandi produzioni internazionali di Prime Video", ha dichiarato Peter Friedlander, head of global television di Amazon MGM Studios.

"La straordinaria risposta di milioni di fan in tutto il mondo ha reso chiaro che questo viaggio nella Terra di Mezzo continua a coinvolgere il pubblico, e tale slancio è cresciuto ulteriormente in vista della terza stagione."