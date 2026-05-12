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Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la Stagione 3 ha una data di uscita

Amazon MGM Studios ha annunciato la data di uscita ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sulla piattaforma Prime Video.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/05/2026
Sauron ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Amazon MGM Studios ha annunciato la data di uscita della Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: i nuovi episodi saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Prime Video a partire dall'11 novembre.

Contestualmente alla comunicazione è stata pubblicata anche un'immagine promozionale della terza stagione, che potete vedere nel post qui sotto e che offre un primo sguardo al prossimo capitolo dell'ambizioso show ambientato nella Terra di Mezzo.

"Fin dall'inizio questa serie ha incarnato la portata, l'ambizione e la narrazione cinematografica che definiscono le più grandi produzioni internazionali di Prime Video", ha dichiarato Peter Friedlander, head of global television di Amazon MGM Studios.

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"La straordinaria risposta di milioni di fan in tutto il mondo ha reso chiaro che questo viaggio nella Terra di Mezzo continua a coinvolgere il pubblico, e tale slancio è cresciuto ulteriormente in vista della terza stagione."

La sinossi della Stagione 3

Dopo gli eventi di cui abbiamo parlato nella recensione della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, i nuovi episodi compiranno "un salto in avanti di diversi anni rispetto agli eventi della seconda stagione", recita la prima sinossi uffciale.

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"La terza stagione si svolge nel pieno della guerra tra gli Elfi e Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l'Unico Anello che gli garantirà il vantaggio necessario per vincere la guerra, piegare tutti i popoli alla propria volontà e infine governare l'intera Terra di Mezzo."

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