Vought Rising si mostra in un primo teaser trailer: è il nuovo spin-off di The Boys

Con la serie principale conclusa, sebbene tra diverse polemiche, Prime Video si proietta già verso il futuro del franchise The Boys con la pubblicazione del primo teaser trailer ufficiale di Vought Rising, il nuovo spin-off che si presenta come un prequel.

Per saperne di più sulla stagione appena conclusa vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys: Stagione 5, ma che siate rimasti soddisfatti o meno dalla conclusione della storia qui si cambia completamente ambientazione, perché Vought Rising è in effetti un prequel ambientato negli anni 50.

Tra i protagonisti della storia c'è Soldier Boy, o "Soldatino" (Jensen Ackles), che aspira a diventare un eroe ed entra in un nuovo programma portato avanti dalla Vought, con il ritorno di Stormfront (Aya Cash) tra gli elementi principali.