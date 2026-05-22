Vought Rising si mostra in un primo teaser trailer: è il nuovo spin-off di The Boys

Con la serie principale conclusa, sebbene tra diverse polemiche, Prime Video si proietta già verso il futuro del franchise The Boys con la pubblicazione del primo teaser trailer ufficiale di Vought Rising, il nuovo spin-off che si presenta come un prequel.
Per saperne di più sulla stagione appena conclusa vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys: Stagione 5, ma che siate rimasti soddisfatti o meno dalla conclusione della storia qui si cambia completamente ambientazione, perché Vought Rising è in effetti un prequel ambientato negli anni 50.
Tra i protagonisti della storia c'è Soldier Boy, o "Soldatino" (Jensen Ackles), che aspira a diventare un eroe ed entra in un nuovo programma portato avanti dalla Vought, con il ritorno di Stormfront (Aya Cash) tra gli elementi principali.
I segreti della Vought
Vought Rising sarà disponibile dal 2027 su Prime Video, come viene annunciato nel trailer riportato qui sotto, e mira a svelare diversi retroscena che hanno portato alla esplosiva crescita della Vought, partendo dalle prime sperimentazioni sul Composto V.
Questa parte della storia risale agli anni 50, ed è infatti nell'immediato dopo-guerra, in USA, che si svolgono gli eventi della nuova serie, in quello che dovrebbe essere una sorta di giallo con elementi d'azione e thriller.
Da quanto possiamo vedere, non manca il classico spirito di The Boys, tra satira, ultra-violenza e situazioni sopra le righe.
Alla produzione d'altra parte ci sono lo stesso Eric Kripke oltre a Seth Rogen ed Evan Goldberg, mentre il cast comprende, oltre ai due già citati, anche Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri e Brian J. Smith.
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