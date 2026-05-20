Il trailer finale di Spider-Noir presenta la serie con Nicolas Cage

Il personaggio interpretato da Nicolas Cage si troverà dunque ad affrontare i "mostri" che minacciano gli abitanti di New York e che hanno formato un... sinistro sindacato , da Sandman a Tombstone, da Silvermane a Megawatt.

In arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon il 29 maggio , sia nella versione a colori che in bianco e nero, Spider-Noir ci accompagnerà in un'avventura che vede la presenza anche di versioni alternative delle nemesi dello Spider-Man tradizionale.

Prime Video ha pubblicato il trailer finale in italiano di Spider-Noir , la nuova serie televisiva Marvel con Nicolas Cage basata sui personaggi e le storie di Terra-90214, un mondo alternativo in stile... noir.

Un progetto affascinante

Presentato alla fine del 2025, Spider-Noir si pone senza dubbio come uno dei progetti televisivi più interessanti legati allo Spider-Verse, specie considerando gli sfortunati tentativi da parte di Sony di costruire un universo cinematografico attorno a Spider-Man.

Chiaramente per determinare il successo della serie TV sarà fondamentale una scrittura di qualità, e in tal senso Spider-Noir potrà contare su Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), produttore esecutivo nonché regista dei primi due episodi, e sui co-showrunner Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher, Shantaram).