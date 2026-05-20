Il trailer finale di Spider-Noir presenta la serie con Nicolas Cage

Prime Video ha pubblicato il trailer finale in italiano di Spider-Noir, la nuova serie televisiva Marvel con Nicolas Cage basata sui personaggi e le storie di Terra-90214, un mondo alternativo in stile... noir.
La trama dello show ci conduce infatti in una New York degli anni '30 del secolo scorso per raccontare le vicende dell'investigatore privato Ben Reilly, che in seguito a un incidente si ritrova ad avere i poteri proporzionali di un ragno.
In arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon il 29 maggio, sia nella versione a colori che in bianco e nero, Spider-Noir ci accompagnerà in un'avventura che vede la presenza anche di versioni alternative delle nemesi dello Spider-Man tradizionale.
Il personaggio interpretato da Nicolas Cage si troverà dunque ad affrontare i "mostri" che minacciano gli abitanti di New York e che hanno formato un... sinistro sindacato, da Sandman a Tombstone, da Silvermane a Megawatt.
Un progetto affascinante
Presentato alla fine del 2025, Spider-Noir si pone senza dubbio come uno dei progetti televisivi più interessanti legati allo Spider-Verse, specie considerando gli sfortunati tentativi da parte di Sony di costruire un universo cinematografico attorno a Spider-Man.
Chiaramente per determinare il successo della serie TV sarà fondamentale una scrittura di qualità, e in tal senso Spider-Noir potrà contare su Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), produttore esecutivo nonché regista dei primi due episodi, e sui co-showrunner Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher, Shantaram).
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