Embracer Group si spezza in due, dividendosi da Fellowship Entertainment che controlla Il Signore degli Anelli

Embracer Group ha annunciato che si separerà in due compagnie, dividendosi in Embracer e Fellowship Entertainment. Il motivo è la volontà di "accrescere ulteriormente la focalizzazione del management per sfruttare appieno il potenziale degli asset di alta qualità del gruppo e accelerare la creazione di valore".
Vediamo in che modo le due compagnie saranno organizzate.
Come sono strutturate Fellowship Entertainment ed Embracer
Fellowship Entertainment controllerà IP come Darksiders, Dead Island, Kingdom Come Deliverance, Metro, Remnant, The Hobbit, Il Signore degli Anelli, Tomb Raider e non solo. Si occuperà di sviluppo, pubblicazione (tramite PLAION e altre parti del gruppo) e gestione delle licenze interne per espandersi in ambito videoludico, cinematografico e non solo. Gli studi sotto Fellowship Entertainment sono:
- 4A Games
- Crystal Dynamics
- Dambuster Studios
- Dark Horse Media
- Eidos-Montréal
- Fishlabs
- Flying Wild Hog Studios
- Gunfire Games
- Middle-earth Enterprises
- Redoctane Games
- Warhorse Studios
Embracer invece controllerà IP come Arizona Sunshine, Biomutant, Destroy All Humans!, Desperados, Gothic, Killing Floor, Kingdom of Amalur, MX vs. ATV, REANIMAL, Ride, Screamer, Titan Quest, Wreckfest e non solo, più prodotti su licenza come Hot Wheels Unleashed e SpongeBob SquarePants. Afferma che la compagnia sarà divisa in quattro aree: giochi PC/Console, giochi mobile, Intrattenimento e Servizio, Altro. Le compagnie che gestirà sono:
- Aspyr
- Beamdog
- CrazyLabs
- Deca
- Demiurge
- DPI Merchandising
- Limited Run Games
- Milestone
- PLAION Partners
- PLAION Pictures
- THQ Nordic (inclusi i suoi 35 studi e sussidiarie)
- Tripwire
- Vertigo Games
Phil Rogers (CEO di Embracer Group) e Lee Guinchard (COO di Embracer Group) diventeranno CEO e COO di Fellowship Entertainment, con l'aiuto di Muge Bouillon (CFO). La compagnia è in cerca di un CEO e un CFO per la nuova Embracer.
Ricordiamo che l'attuale Embracer Group ha perso nel tempo vari studi di sviluppo, tra chiusure e vendite. Ad esempio, aveva venduto due compagnie, compreso l'editore di Remnant, alla fine dello scorso anno.
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