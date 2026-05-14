Amazon Games avrebbe cancellato un gioco comico con Thor, dopo aver obbligato il team a usare l'IA

La storia dietro il progetto è però più interessante (e un po' triste) di quanto si potrebbe pensare.

Che gioco era Project Trident di Amazon Games

Secondo quanto riportato, la prima versione del gioco era un titolo d'azione cooperativo per quattro giocatori con un tono serio e ambientato in un mondo norreno nel quale combattere dei mostri enormi, con una struttura non troppo diversa da quella di Shadow of the Colossus.

Il gioco non avrebbe avuto alcun legame con il Thor della Marvel

Il progetto è però poi mutato, diventando più comico, e nella versione più recente il gioco sarebbe ruotato attorno a una compagnia nota come Valhalla Ventures, che avrebbe assunto il giocatore - il cui personaggio si sarebbe chiamato Thor, in riferimento al personaggio della mitologia norrena ma senza legami col personaggio Marvel - per fargli completare delle avventure. Sarebbe anche stata presente la possibilità di comunicare con dei personaggi non giocanti potenziati dall'intelligenza artificiale.

I giocatori avrebbero potuto ad esempio scrivere o parlare nel microfono per dire a Thor di usare certi attacchi speciali o certe azioni, oltre che reclutare alleati parlando. La comunicazione tramite IA sarebbe servita anche per risolvere degli enigmi. La grafica, la musica, la storia e il gameplay sarebbero però stati realizzati da esseri umani.

L'IA sarebbe stata aggiunta al gioco a metà 2024, quando Amazon Games avrebbe "imposto" l'uso di tale tecnologia, sebbene il team fosse "inquieto, infelice e preoccupato" per la cosa. Il team avrebbe anche provato a proporre elementi IA "etici", ma i dirigenti infine avrebbero spinto per un uso "meno costoso e usa e getta".

Un portavoce di Amazon Games aveva in precedenza affermato che i licenziamenti avvenuti presso la compagnia non erano legati all'intelligenza artificiale. In ogni caso, il gioco sarebbe stato cancellato e varie persone hanno perso il lavoro.

Perlomeno, Amazon vuole ancora realizzare un gioco de Il Signore degli Anelli.