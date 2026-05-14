Spider-Man: Brand New Day utilizza molti effetti pratici, come rivela un video

Sony Pictures ha pubblicato un nuovo video di Spider-Man: Brand New Day in cui Tom Holland e il regista Destin Daniel Cretton parlano dei tanti effetti pratici utilizzati nel film, ovverosia gli effetti speciali che non sono realizzati in digitale.

Holland ha detto che l'azione che vedremo in Brand New Day è la migliore finora per la saga e che molte scene sono state girate dal vivo, senza ricorrere alla CG, grazie all'uso di cavi e altri strumenti.

Queste soluzioni hanno consentito di simulare i salti e il web swinging di Spider-Man in una maniera mai così credibile, appunto perché girata dal vivo, e di creare contemporaneamente un vero e proprio spettacolo per le persone che si trovavano ad assistere alle riprese.

Tanto per Tom Holland quanto per Destin Daniel Cretton, tutto questo si è tradotto in un'esperienza fondamentalmente inedita e molto significativa della passione che tanta gente nutre nei confronti del personaggio Marvel.