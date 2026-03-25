Il trailer di Spider-Man Brand New Day supera il miliardo di visualizzazioni: è record storico

Sony ha chiaramente fatto centro con il trailer di Spider-Man: Brand New Day , visto che - secondo i dati di WaveMetrix segnalati da Variety - il video teaser della pellicola ha già ottenuto oltre un miliardo di visualizzazioni online .

I numeri raggiunti da Spider-Man: Brand New Day

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato pubblicato il 17 marzo e ha ottenuto oltre un miliardo di visualizzazioni in quattro giorni: si tratta del primo trailer di un film in grado di superare questo traguardo. Attualmente - secondo i dati di WaveMetrix - la cifra è di 1,1 miliardi di views.

Parlando delle prime 24 ore, il trailer di Spider-Man: Brand New Day è arrivato a 718,6 milioni, battendo ogni altro trailer in termini di visualizzazioni al lancio, che si parli di film o videogiochi. Dopo sole otto ore aveva ottenuto 373 milioni di visualizzazioni: già solo questo lo avrebbe reso da record visto che il trailer di Deadpool e Wolverine - che deteneva il precedente record - aveva ottenuto 365 milioni di views in 24 ore dopo essere stato mostrato al Super Bowl del 2024.

Subito sotto c'era Spider-Man: No Way Home, che aveva ottenuto 355,5 milioni di visualizzazioni in 24 ore e ha poi incassato 1,9 miliardi di dollari al botteghino mondiale. L'impressione quindi è che Brand New Day possa superare questi risultati. Voi cosa ne pensate?

Segnaliamo infine che molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi.