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Il trailer di Spider-Man Brand New Day supera il miliardo di visualizzazioni: è record storico

È oramai chiaro che il trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato un successo e secondo i dati più recenti il video ha superato il miliardo di visualizzazioni, nelle sue varie ripubblicazioni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/03/2026
Spider-man in Brand New Day

Sony ha chiaramente fatto centro con il trailer di Spider-Man: Brand New Day, visto che - secondo i dati di WaveMetrix segnalati da Variety - il video teaser della pellicola ha già ottenuto oltre un miliardo di visualizzazioni online.

Vediamo i dati condivisi in rete.

I numeri raggiunti da Spider-Man: Brand New Day

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato pubblicato il 17 marzo e ha ottenuto oltre un miliardo di visualizzazioni in quattro giorni: si tratta del primo trailer di un film in grado di superare questo traguardo. Attualmente - secondo i dati di WaveMetrix - la cifra è di 1,1 miliardi di views.

Parlando delle prime 24 ore, il trailer di Spider-Man: Brand New Day è arrivato a 718,6 milioni, battendo ogni altro trailer in termini di visualizzazioni al lancio, che si parli di film o videogiochi. Dopo sole otto ore aveva ottenuto 373 milioni di visualizzazioni: già solo questo lo avrebbe reso da record visto che il trailer di Deadpool e Wolverine - che deteneva il precedente record - aveva ottenuto 365 milioni di views in 24 ore dopo essere stato mostrato al Super Bowl del 2024.

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha battuto un record del trailer di GTA 6 Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha battuto un record del trailer di GTA 6

Subito sotto c'era Spider-Man: No Way Home, che aveva ottenuto 355,5 milioni di visualizzazioni in 24 ore e ha poi incassato 1,9 miliardi di dollari al botteghino mondiale. L'impressione quindi è che Brand New Day possa superare questi risultati. Voi cosa ne pensate?

Segnaliamo infine che molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi.

#Sony #Cinema
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