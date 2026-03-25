Il gioco di Dark Outlaw Games, il team chiuso da Sony, non era un live service

Non è chiaro cosa sia successo dietro le quinte, ma Blundell e lo streamer JCbackfire - che lavorava anche come level designer presso lo studio - sono apparsi su Twitch e hanno spiegato qualche dettaglio a riguardo.

Le parole di Blundell e JCbackfire

Prima di tutto, Blundell afferma che non è arrabbiato con Sony e li ha definiti un grande partner: c'è però stato un "cambio di strategia" che ha spinto PlayStation a chiudere il team, che contava 20 persone secondo quanto dichiarato. Ovviamente è stata una notizia terribile per la compagnia.

"Dobbiamo rispettare gli accordi di riservatezza, quindi non possiamo scendere in ogni minimo e cruento dettaglio", ha spiegato Blundell. "Per farla breve: siamo disoccupati", ha detto JCbackfire. Sebbene nessuno dei due abbia accennato a cosa fosse esattamente il gioco che stavano realizzando, JCbackfire ha confermato che non si trattava di un progetto live service.

"Posso rassicurarvi - e ne ho ricevuto rassicurazione io stesso - che è solo questione di tempi che cambiano, priorità che cambiano, ma i fan sarebbero stati entusiasti del progetto che stavamo portando avanti e di ciò che stavamo facendo", ha dichiarato Blundell durante la diretta.

JCbackfire, che lavora come sviluppatore da soli cinque anni, spiega poi di avere il morale a terra, ma desidera ancora continuare a lavorare nello sviluppo dei videogiochi.

Ricordiamo che questo è il secondo team di Blundell che viene chiuso, dopo Deviation Games.