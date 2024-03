Deviation Games chiude: il team collaborava con Sony a una grossa esclusiva per PS5

Deviation Games è stata fondata da Dave Anthony e Jason Blundell , due veterani della serie Call of Duty con enorme esperienza nell'ambito degli sparatutto in prima persona, dunque era naturale pensare che il nuovo progetto avesse a che fare con il genere in questione.

Ricorderete probabilmente la storia dello studio, anche perché la collaborazione con Sony per una nuova esclusiva PS5 venne parecchio sbandierata nei primi tempi della nuova console, a partire dal 2021 , dovendo rappresentare il prossimo grande sparatutto PlayStation, ma evidentemente le cose non sono andate come sperato.

Il nuovo grande sparatutto per PS5 non vedrà la luce

Geoff Keighley presenta Deviation Games con i fondatori del team

Il team e la sua collaborazione con PlayStation Studios sono stati molto chiacchierati fin dall'inizio, ma il fatto che non si sia praticamente mai visto nulla del progetto in sviluppo, in effetti mai annunciato con un titolo preciso, fa capire come il gioco evidentemente abbia incontrato parecchi problemi di gestazione.

"È con grande tristezza che annunciamo la chiusura di Deviation Games", ha riferito Kriste Stull attraverso un post su LinkedIn. "Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine all'intero team, grazie per il vostro duro lavoro, per la passione e per il contributo in Deviation, sono incredibilmente grato per l'opportunità che ho avuto di lavorare con ognuno di voi".

Il team sta organizzando una rete in modo da garantire delle alternative a tutti coloro che verranno licenziati con la chiusura del team. Si conclude in maniera decisamente triste la storia di uno studio che sembra dover lanciare la prossima grande novità in ambito sparatutto in esclusiva PlayStation, che non vedrà invece mai la luce.

I sospetti sul fatto che il gioco esclusivo per PS5 fosse stato cancellato erano già emersi un anno fa, quando il team aveva iniziato a licenziare un numero consistente di dipendenti, almeno 90 nel giro di poco tempo.