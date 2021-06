PlayStation e Deviation Games su un nuovo gioco per PS5 in collaborazione

PlayStation Studios e Deviation Games hanno stretto una collaborazione per lo sviluppo di un nuovo gioco, verosimilmente in arrivo su PS5, di cui non si sa ancora nulla tranne il fatto che si tratterà di una nuova proprietà intellettuale di alto profilo.

Deviation Games era presente alla Summer Game Fest per presentare questa collaborazione, che si presume avvenga sulla base di un progetto di ampio respiro, anche perché le personalità coinvolte sono di notevole interesse. Il team Deviation è infatti composto da alcuni veterani dell'industria che hanno lavorato ad alcuni dei maggiori shooter sul mercato.

Tra questi c'è Jason Blundell, director di Treyarch che ha legato la sua esperienza soprattutto a Call of Duty, ovviamente, e Dave Anthony, anche questo legato alla celebre serie di shooter Activision. Tutto quello che sappiamo è che il nuovo progetto "è tutto incentrato sulla qualità" e oltre ad essere stato presentato sul palco della Summer Game Fest è stato introdotto in maniera ufficiale dal capo dei Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, e dall'account ufficiale di Sony PlayStation.



Si tratta insomma di un'altra collaborazione stretta da PlayStation Studios con un team indie di nuova formazione, in maniera piuttosto simile a quanto abbiamo visto con Haven, il nuovo team di Jade Raymond, dunque anche in questo caso si tratterà di un nuovo gioco di una certa rilevanza per PS5.