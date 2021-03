Sony PlayStation presenta Haven, nuovo team indie di Jade Raymond

Sony ha annunciato l'apertura di Haven, un nuovo team indipendente fondato da Jade Raymond a Montreal che si occuperà di sviluppare giochi per PS4 e PS5, a quanto pare in esclusiva, almeno per quanto riguarda i primi progetti previsti.

Sembrerebbe trattarsi di una sorta di team second party, considerando che è ufficialmente una compagnia indipendente ma sostenuta economicamente da Sony almeno in parte, inoltre si concentrerà sullo sviluppo di giochi per PS4 e PS5 in maniera preponderante almeno all'inizio della sua attività.

Non è dunque un vero e proprio first party interno ma Haven sarà comunque un team molto vicino a Sony, tanto che il suo primo progetto sarà subito una nuova proprietà intellettuale per piattaforme PlayStation, ovvero presumibilmente PS4 e PS5, o solo quest'ultima, in attesa di ulteriori dettagli.

"Sony Interactive Entertainment è orgogliosa di sostenere e investire in Haven e nel suo futuro", ha dichiarato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios. "Comprendiamo le sfide e i vantaggi derivanti dalla creazione di team creativi da zero, come ha fatto Jade, grazie alla propria vasta esperienza che ha dato vita a molte delle più grandi serie di giochi. Siamo fiduciosi ed entusiasti del futuro brillante di Haven Studios e del suo primo progetto, attualmente in fase di sviluppo".

"Non potevo che essere entusiasta di questa opportunità di tornare alle mie radici e lavorare con un team di talento per creare una nuova IP insieme", ha affermato Jade Raymond, CEO e fondatrice di Haven Studios. "Il lancio di uno studio indipendente con il supporto di Sony Interactive Entertainment ci offre la massima libertà di oltrepassare i limiti con il supporto di un editore che conosce a fondo il processo creativo di creazione dei giochi ed è noto per la costante ricerca della qualità e per l'approccio incentrato sul giocatore".

Dopo l'ingloriosa fine della sua avventura presso Google Stadia, terminata con la chiusura improvvisa del team interno da parte del gigante di Mountain View, Jade Raymond riparte con un nuovo progetto accasandosi dalle parti di Sony, pur rimanendo in zona Montreal. Ricordiamo che si tratta della producer che ha contribuito a creare Assassin's Creed durante la sua permanenza presso Ubisoft.

"Realizzo giochi da parecchio tempo, sono più di 25 anni ormai! Ho avuto l'opportunità di guidare la creazione di due IP originali di grande successo e di creare vari team e studi a partire da zero. Alcune di queste avventure hanno avuto più successo di quanto avrei mai immaginato e altre meno", questo è quanto ha riferito Raymond sul blog ufficiale di PlayStation, annunciando l'apertura del nuovo team Haven, "Che si tratti di giocare a I coloni di Catan con i miei figli o a Valheim con il mio team, i giochi continuano a trasmettermi gioia. Sono un modo per rilassarmi, entrare in contatto e condividere esperienze con le persone a cui tengo. E l'atto di creare giochi è, per molti aspetti, ancora più gratificante. Si tratta di riunire esperti di tanti campi creativi diversi, dai compositori musicali, ai concept artist, ai programmatori (sì, anche i programmatori sono persone creative!) in una compagnia che lavori in perfetta sintonia per offrire ai giocatori nuovi mondi da esplorare. Non riesco a immaginare di fare niente di più gratificante o appagante."

Facendo un bilancio della mia carriera negli ultimi anni e pensando a quale potesse essere il prossimo passo, sono giunta a una conclusione molto semplice: devo riprendere a fare ciò che amo di più e a farlo in un modo che dia al nostro team la libertà di esplorare, ispirare e creare.

Così oggi annuncio Haven, uno studio indipendente in cui molti dei talentuosi sviluppatori di videogiochi con cui ho lavorato per anni (e a cui voglio molto bene!) si ritrovano per fare quello che ci appassiona di più. È giunto il momento di riconcentrarsi sui GIOCHI in un luogo in cui possiamo mettere in pratica le nostre capacità artistiche senza ostacoli o impedimenti. Vogliamo creare mondi in cui i giocatori possano trovare una via di fuga, divertirsi, esprimere se stessi e trovare una comunità di cui fare parte. Vogliamo mettere tutta la nostra passione in un progetto. Vogliamo creare qualcosa di meraviglioso per le persone perché crediamo nella capacità dei giochi di portare gioia nella loro vita. E Sony condivide questa visione. Il loro impegno verso prodotti di eccellenza non ha eguali e per questo non potrei essere più felice del sostegno e del supporto che ci offrono.

Insieme, vogliamo creare giochi che siano un'oasi felice per i giocatori e uno studio che rappresenti altrettanto per gli sviluppatori. Quindi, anche se oggi non abbiamo molti dettagli da annunciare, voglio far sapere alla comunità PlayStation che Haven Studios sta già lavorando duramente a una IP non ancora annunciata. Non vediamo l'ora di poter rivelare altri dettagli!