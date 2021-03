Twitch: streamer da idromassaggio accusata da QTCinderella di alimentare il sessismo

La streamer Twitch QTCinderella ha lanciato accuse molto pesanti contro le cosiddette streamer da idromassaggio, accusandole di aumentare il sessismo sulla piattaforma con i loro contenuti al limite del soft erotico.

Gli streaming dalle vasche idromassaggio sono un genere diffuso soprattutto tre le streamer. Il sospetto è che lo facciano per potersi mettere in costume da bagno mentre parlano con i loro seguaci, così da spingerli a donare di più.

Streamer Twitch da idromassaggio

Per QTCinderella gli streaming dalle vasche idromassaggio non sono un problema, basterebbe non farli su Twitch: "Sì, principessa, fai i tuoi stream dalla vasca idromassaggio, ma non su Twitch, perché dopo aver visto le tue tette coperte di bolle i tuoi seguaci vengono nella mia chat e chiedono di vedere le mie. Ma non è questo ciò che facciamo qui!"

xoAeriel, una delle prime streamer a trasmettere dalla sua vasca idromassaggio, se non la prima in assoluto, ha risposto con un video in cui nega le accuse e, soprattutto, nega che siano le ragazze a dover essere incolpate del comportamento degli uomini. Detto questo, xoAeriel ha ammesso che spesso gli uomini sessualizzano le donne nel loro immaginario, ma secondo lei non è questo il punto.

Ha quindi raccontato che era cosciente di cosa avrebbe creato quando ha iniziato a fare streaming dalla sua vasca idromassaggio, ma sperava di non essere attaccata dal altre donne. Del resto, durante gli streaming tra le bolle la nostra ha ricevuto più o meno le stesse minacce che ha ricevuto durante gli streaming in cui giocava o durante quelli in cui cucinava, quindi secondo lei il problema non è scoprirsi troppo o meno, ma proprio la cultura di un certo pubblico.

xoAeriel ha poi concluso affermando che continuerà a sfruttare tutti i suoi poteri femminili per fare soldi, almeno finché potrà, e che chi non vuole sentirsi dire brutte cose farebbe meglio a smetterla di essere un o una content creator.