Twitch celebra Elden Ring Nightreign con un evento globale che conta quante volte siete morti

Twitch si prepara ad accogliere Elden Ring Nightreign con un approccio interattivo e orientato alla community. Per celebrare il debutto del nuovo lavoro di From Software, la piattaforma di streaming ha ideato una serie di iniziative che si estenderanno per un'intera settimana .

Il contatore di morti e gli stemmi esclusivi

Una delle novità più significative introdotte per l'occasione è il Global Death Counter di Twitch. Questa estensione è stata progettata per tracciare il numero totale di decessi subiti da tutti gli streamer di Elden Ring Nightreign sulla piattaforma. Sebbene il gioco sia cooperativo e supporti fino a tre giocatori, l'idea di un contatore globale mira a enfatizzare il senso di "squadra" esteso all'intera community di Twitch. Gli sviluppatori sottolineano che, pur affrontando le sfide del gioco individualmente o in piccoli gruppi, l'esperienza complessiva dei decessi sarà condivisa e quantificabile a livello globale.

Global Death Counter di Twitch

L'installazione e l'utilizzo dell'estensione Global Death Counter sono stati semplificati per garantire la massima accessibilità. Per attivare il contatore, gli streamer o i loro moderatori dovranno semplicemente aggiungere manualmente un +1 al totale ogni volta che si verifica un decesso durante le sessioni di gioco. Questa interazione diretta con l'estensione permette una registrazione precisa delle morti della community.

L'estensione, configurabile come "Overlay", si integra visivamente nello streaming e può anche essere impostata per monitorare il numero di notti sopravvissute, aggiungendo un ulteriore livello di sfida e monitoraggio per i partecipanti. Per installarla, è sufficiente accedere alla pagina dedicata all'estensione Global Death Counter di Twitch, selezionare "Overlay" e cliccare su "attiva".

Gli stemmi esclusivi di Twitch per l'uscita di Elden Ring: Nightreign

Oltre al contatore di decessi, Twitch ha previsto due stemmi esclusivi e a tempo limitato, dedicati a Nightreign, per incentivare la partecipazione degli utenti. Il primo è lo Stemma SuperFan, pensato per gli streamer che utilizzano la funzionalità di streaming congiunto per trasmettere contenuti relativi a Elden Ring o Elden Ring Nightreign. Ciò include sessioni di gameplay, analisi della lore, discussioni sulle classi dei personaggi o reazioni ai trailer. Questo stemma, ispirato alla misteriosa classe Recluse, è sbloccabile da giovedì 30 maggio 2025 alle ore 09:00 fino a giovedì 30 maggio 2025 alle ore 21:00. In questo periodo, anche gli spettatori che si sintonizzeranno su questi stream co-op avranno la possibilità di ricevere lo stesso Stemma SuperFan, promuovendo una partecipazione congiunta tra content creator e pubblico.

Il secondo stemma disponibile è quello della classe Wylder, destinato agli spettatori. Per sbloccarlo, sarà necessario scaricare e condividere una qualsiasi clip dei momenti salienti di Elden Ring. Questa iniziativa, attiva da giovedì 30 maggio 2025 a martedì 3 giugno 2025, incoraggia gli utenti a esplorare e condividere i contenuti più coinvolgenti del predecessore spirituale di Nightreign. È importante notare che la ricezione dello stemma potrebbe richiedere fino a 72 ore dalla condivisione della clip. Gli utenti riceveranno una notifica diretta quando il loro stemma sarà pronto. A completamento delle iniziative, sarà resa disponibile a tutti una nuova emoticon globale, sempre a tema Wylder, arricchendo ulteriormente le opzioni di espressione nella chat.

E voi parteciperete all'iniziativa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto però i voti della critica di Elden Ring Nightreign sono buoni, ma da FromSoftware ci si aspettava di più.