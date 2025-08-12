0

Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.02.1 con modifiche al bilanciamento e correzioni di bug

Continua il supporto post-lancio di Elden Ring Nightreign con la patch 1.02.1, mirata a migliorare l'abilità Storm Ruler e correggere una serie di bug, tra cui alcuni specifici per PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/08/2025
Fulghor, uno dei boss di Elden Ring Nightreign
FromSoftware ha pubblicato pochi minuti fa la patch 1.02.1 di Elden Ring Nightreign che introduce delle modifiche al bilanciamento e corregge una lunga serie di bug, tra cui alcuni specifici individuati nella versione PS5.

Le note ufficiali affermano che la skill "Storm Ruler" è stata potenziata: ora si carica più rapidamente, l'esecuzione è più rapida ed è stata aumentata la potenza dell'attacco quando non viene caricato dall'effetto della tempesta.

Le altre modifiche dell'aggiornamento

Sul fronte dei bug, sono stati risolti problemi che bloccavano il personaggio dopo l'uso di oggetti, impedivano l'attivazione di effetti difensivi, causavano errori nel sistema di lock-on e generavano danni imprevisti durante certi scontri con boss come Maris e Caligo. Sono stati corretti anche malfunzionamenti nelle reliquie e nel sistema di cura tramite fiasche.

Come accennato in apertura sono state apportate delle correzioni specifiche per la versione PS5. In particolare, è stato risolto un problema che portava alla scomparsa dell'interfaccia di gioco. Oltre a essere fastidioso, continuare a giocare in queste condizioni poteva portare anche a un arresto anomalo dell'applicazione.

Come per tutte le precedenti patch di Elden Ring Nightreign, anche in questo caso l'installazione è obbligatoria per continuare a giocare online. Per tutti i dettagli sulle modifiche e le correzioni, vi rimandiamo alle note presenti sul sito ufficiale di Bandai Namco, a questo indirizzo.

