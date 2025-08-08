Elden Ring Nightreign potrebbe ricevere una modalità ultra difficile: i dataminer svelano tanti dettagli

Elden Ring Nightreign non è propriamente un souslike, ma certamente non è un gioco facile, perlomeno per la maggior parte delle persone. Se però pensate che il titolo cooperativo online di FromSoftware abbia bisogno di un bella botta di difficoltà , forse c'è una buona notizia per voi.

La modalità difficile di Elden Ring Nightreign

Questa nuova modalità scoperta dai dataminer di Elden Ring Nightreign si chiamerebbe "Deep of Night" (Profondità della notte è una possibile traduzione) e pare essere una sorta di sfida "infinita" con tanto di matchmaking basato sulla abilità.

Per iniziare, il giocatore non sarebbe in grado di scegliere il boss finale da battere, diversamente da quanto accade nel gioco regolare: sarà Nightreing a sceglierlo per te in modo casuale. Inoltre, a ogni vittoria la Profondità aumenta, ovvero la difficoltà diventa sempre più alta: per questo motivo Elden Ring Nightreign cercherà di metterti assieme a giocatori che hanno raggiunto la stessa Profondità e sono quindi in teoria abilità quanto te, perlomeno fintanto che ci sono giocatori a disposizione.

Pare inoltre che ci siano 5 livelli di Profondità in Deep of Night e che ognuna avrà 999 gradi interni: uccidendo i boss si sale di grado e di Profondità, se si perde si torna all'inizio della Profondità attuale, ma quando si raggiunge la Profondità 2 non si può tornare alla Profondità 1. Non è però chiaro se questo si applica a tutti e cinque i livelli di Profondità.

Non è però tutto, perché secondo quanto indicato i boss sarebbero "ricoperti di magma" in Deep of Night, ma perlomeno le nostre armi avrebbero nuovi effetti, oltre a proporre versioni più potenti con però dei malus associati. In questa modalità i giocatori avrebbero tre slot aggiuntivi per le Reliquie per potenziare ancora di più i personaggi. Nel mezzo del datamining sono poi state scoperte nuove armi e nuove reliquie.

Ovviamente nulla di tutto questo è da considerarsi come ufficiale e certo. È possibile che FromSoftware cancelli il contenuto o che lo modifichi al punto tale da essere ben diverso da quanto descritto dai dataminer. Voi che ne pensate di questa nuova potenziale modalità? Tutto questo potrebbe far tornare i giocatori, visti i numeri recenti.