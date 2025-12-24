Elden Ring Nightreign riceve l'hotfix 1.03.3, che porta un nuovo boss nella modalità Profondo della Notte

L'aggiornamento aggiunge la versione potenziata di Salvation's Standard-Bearers nella modalità Profondo della Notte, ma soltanto per chi ha acquistato l'espansione e a condizione che anche gli altri membri della squadra ne siano in possesso.

Le altre novità della patch

Oltre al nuovo boss, la patch interviene sul sistema di ricompense aumentando la quantità di Relic ottenute nelle battaglie contro nemici del DLC e modificando il bilanciamento dei guadagni e delle perdite quando la differenza di livello tra una Spedizione e il giocatore supera le due unità.

FromSoftware ha inoltre segnalato un bug che può causare la scomparsa di alcuni costumi dell'Erudito e della Becchina, insieme a determinate Relic uniche legate a The Forsaken Hollow. Gli sviluppatori hanno già annunciato che stanno lavorando a una futura patch per consentire ai giocatori di recuperare gli oggetti perduti.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento sul sito di Bandai Namco, a questo indirizzo.