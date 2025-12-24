0

Elden Ring Nightreign riceve l'hotfix 1.03.3, che porta un nuovo boss nella modalità Profondo della Notte

Giusto in tempo per il Natale, il Profondo della Notte di Elden Ring Nightreign si arricchisce di un nuovo boss grazie a un hotfix.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/12/2025
Un boss di Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
Articoli News Video Immagini

FromSoftware ha pubblicato l'hotfix 1.03.3 di Elden Ring Nightreign, una patch minore che non introduce la consueta serie di correzioni ma arricchisce l'esperienza con alcune novità legate al DLC The Forsaken Hollow.

L'aggiornamento aggiunge la versione potenziata di Salvation's Standard-Bearers nella modalità Profondo della Notte, ma soltanto per chi ha acquistato l'espansione e a condizione che anche gli altri membri della squadra ne siano in possesso.

Le altre novità della patch

Oltre al nuovo boss, la patch interviene sul sistema di ricompense aumentando la quantità di Relic ottenute nelle battaglie contro nemici del DLC e modificando il bilanciamento dei guadagni e delle perdite quando la differenza di livello tra una Spedizione e il giocatore supera le due unità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Il nuovo sparatutto di John Romero è salvo e riprogettato ispirandosi a Elden Ring Il nuovo sparatutto di John Romero è salvo e riprogettato ispirandosi a Elden Ring

FromSoftware ha inoltre segnalato un bug che può causare la scomparsa di alcuni costumi dell'Erudito e della Becchina, insieme a determinate Relic uniche legate a The Forsaken Hollow. Gli sviluppatori hanno già annunciato che stanno lavorando a una futura patch per consentire ai giocatori di recuperare gli oggetti perduti.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento sul sito di Bandai Namco, a questo indirizzo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Elden Ring Nightreign riceve l'hotfix 1.03.3, che porta un nuovo boss nella modalità Profondo della Notte