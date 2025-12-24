Metroid Prime 4, dobbiamo parlare del finale

Non fosse ovvio dal titolo, lo specifichiamo: questo articolo contiene degli spoiler su Metroid Prime 4: Beyond, finale compreso. Una delle caratteristiche maggiormente contestate a Metroid Prime 4: Beyond, seconda solo al deserto e alla sua strutturazione, riguarda i personaggi non giocanti. Dei personaggi più presenti del solito, quantomeno rispetto agli standard della serie. Come abbiamo scritto nella recensione di Metroid Prime 4, non ci hanno dato fastidio. Anzi, a nostro parere l'avventura, dal punto di vista narrativo, è ben elaborata nel mostrare come, in fin dei conti, essere da soli su un pianeta alieno, o essere in due, con "l'altro" molto più fragile, non è che sia molto diverso. Non c'è un esercito ben organizzato pronto ad aiutare Samus, ci sono dei militari esuli e sperduti, trasportati controvoglia su Viewros. La minima organizzazione militare che viene raggiunta, soltanto dopo ore e ore di gioco, è merito della Cacciatrice di Taglie. È lei che, salvando un soldato alla volta, li raduna infine in un unico posto sicuro, creando un mini-esercito di supporto. Si crea un legame personale, profondo o leggero che sia, con ognuno degli esuli. Che sono MacKenzie (ormai una specie di meme, nel limitato mondo dei forum), Tokabi, Luke, Armstrong, il robot VUE-995. Ognuno di loro ha un rapporto diverso con Samus: rispetto militare, stima, soggezione, nel caso di Armstrong addirittura idolatria. Myles MacKenzie, il primo compagno con cui Samus collabora Insomma, il gioco a livello narrativo lavora molto per costruire un legame umano tra Samus e questi personaggi. Nella discesa all'interno delle miniere, ne viene addirittura suggerita la morte: tutti, a turno, sembrano sacrificarsi per aiutare Samus ad arrivare in fondo (e forse sarebbe stata una buona soluzione, lasciarli morire in questa maniera), salvo scoprire, tempo dopo, che ognuno di loro è riuscito comunque a cavarsela. Nell'ultima parte del gioco, in sintesi, Samus opera in collaborazione coi commilitoni superstiti. E, assieme a loro, si dirige verso la Torre Chrono, dove li attende il teletrasporto per lasciare Viewros e il boss finale: Sylux.

Boss finale Ora, Sylux non è l'argomento principale di questo articolo, ma visto che è la causa per cui Samus e compagnia finiscono su Viewros, dato che è una minaccia per tutta l'avventura, ci saremmo aspettati un approfondimento del personaggio che non c'è stato. È stato inserito un filmato in cui viene svelato il suo passato, ma è qualcosa di debole e prevedibile, che non dona maggior spessore o carisma al rivale. Sia come sia, quando la compagnia arriva alla Torre Chrono, e sta per lasciare Viewros, Sylux si ripresenta per distruggere Samus (e compari). Il boss finale del gioco, invero molto bello, è Sylux Lo scontro è bello e impegnativo. Durante la prima metà, Samus combatte assieme al resto della truppa, ma forse la componente più difficile della battaglia, una volta intuiti i movimenti di Sylux, risiede proprio nel tenere in vita i compagni: quando loro muoiono, anche se Samus è piena di energia, è Game Over. Capite quanto è importante la loro sopravvivenza? Non è possibile, non è letteralmente possibile sconfiggere Sylux se uno dei cinque muore, anche se Samus è immacolata. La seconda parte della battaglia si svolge "altrove", un testa a testa tra Sylux e Samus: uscendo vincitori anche da questa fase, comincia la sezione finale, in cui, di fatto, non si gioca praticamente più (le parti interattive sono puramente narrative). Il teletrasporto è stato attivato, la compagnia sta per salire, ma Sylux è ancora vivo e indomito e si mette di nuovo in mezzo: a questo punto, ogni singolo compagno di Samus si sacrifica per trattenerlo, consentendo alla Cacciatrice di Taglie di ripartire. Al giocatore è letteralmente chiesto di premere il pulsante per attivare il teletrasporto: un teletrasporto che, è bene specificarlo, sarebbe esploso a breve, rendendone impossibile l'utilizzo. Tuttavia, premendo quel pulsante, Samus abbandona i propri compagni.