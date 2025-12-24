FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo riceve oggi il suo grosso update gratis

Dopo essere stato presentato nei giorni scorsi, il grosso aggiornamento gratuito per FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è stato messo a disposizione proprio oggi, 24 dicembre, da Level-5 su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC.
Il DLC in questione si intitola "The Sinister Broker Bazario's Schemes" e aggiunge una notevole quantità di contenuti in maniera totalmente gratuita per chi possiede già il gioco principale, aggiungendo nuova linfa al particolare gioco sviluppato dal team di Professor Layton e Inazuma Eleven.
Come illustrato dal nuovo trailer riportato qui sotto, l'espansione aggiunge una nuova area esplorabile chiamata Snoozaland che può essere attraversata all'interno di una meccanica di gioco con elementi roguelike.
Una nuova area e tante ricompense da conquistare
The Sinister Broker Bazario's Schemes (traducibile come "Gli intrighi del sinistro mercante Bazario") introduce l'area di gioco di Snoozaland, un regno onirico dove "l'esplorazione open world incontra il brivido dei giochi roguelike".
Si tratta di una modalità di gioco caratterizzata da un'elevata rigiocabilità, con ogni partita in grado di offrire ricompense varie utilizzabili poi nella modalità principale di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo.
Esplorando Snoozaland è possibile ottenere oggetti esclusivi, equipaggiamenti e anche nuove cavalcature che non potrebbero essere trovate all'interno della modalità principale, ma potranno essere usate anche in questa. Da oggi potete dunque effettuare il download gratuito di The Sinister Broker Bazario's Schemes.
FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è riuscito ad affermarsi sul mercato raggiungendo anche un buon traguardo in termini di vendite, ma i dati sono aggiornati a diversi mesi fa, dunque nel frattempo potrebbe avere ulteriormente migliorato la sua posizione.