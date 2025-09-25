0

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo svela il mese di uscita del DLC gratis con un trailer

Level-5 ha svelato nuovi dettagli, un trailer e il mese di uscita del DLC gratuito di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/09/2025
Un nuovo mostro di Fantasy Life i: La Ragazza che ruba il tempo
Level-5 ha svelato nuovi dettagli sull'atteso DLC gratuito di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo che era stato annunciato a ridosso del lancio.

In precedenza chiamato "Update the World!", ora è stato ribatezzato "The Sinister Broker Bazario's Schemes" e sarà disponibile su tutte le piattaforme durante il mese di dicembre, con un giorno preciso ancora da confermare. Le novità sono state accompagnate da un nuovo trailer, che ci permette di avere un primo assaggio delle nuove ambientazioni, sfide e personaggi che scopriremo in questa nuova avventura.

Nuovi dettagli sul DLC

Stando alle nuove informazioni condivise, il DLC ci porterà a Ginormosia, un territorio che sta attraversando una misteriosa trasformazione. Al centro della vicenda troviamo Bazario, un nuovo personaggio la cui inquietante espressione sembra nascondere innumerevoli segreti. Affronteremo nuovi mostri, otterremo nuovi equipaggiamenti e cavalcature e scopriremo un misterioso artefatto.

In precedenza, Level-5 aveva parlato anche dell'introduzione di una nuova modalità chiamata "Roguelike Open World", che mescola elementi roguelike e open world in grado di offrire contenuti offrendo contenuti coinvolgenti sia per i giocatori esperti che per i nuovi arrivati in grado di intrattendere per decine e decine di ore.

