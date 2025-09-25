Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo svela il mese di uscita del DLC gratis con un trailer

In precedenza chiamato "Update the World!", ora è stato ribatezzato "The Sinister Broker Bazario's Schemes" e sarà disponibile su tutte le piattaforme durante il mese di dicembre , con un giorno preciso ancora da confermare. Le novità sono state accompagnate da un nuovo trailer, che ci permette di avere un primo assaggio delle nuove ambientazioni, sfide e personaggi che scopriremo in questa nuova avventura.

Level-5 ha svelato nuovi dettagli sull'atteso DLC gratuito di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo che era stato annunciato a ridosso del lancio.

Nuovi dettagli sul DLC

Stando alle nuove informazioni condivise, il DLC ci porterà a Ginormosia, un territorio che sta attraversando una misteriosa trasformazione. Al centro della vicenda troviamo Bazario, un nuovo personaggio la cui inquietante espressione sembra nascondere innumerevoli segreti. Affronteremo nuovi mostri, otterremo nuovi equipaggiamenti e cavalcature e scopriremo un misterioso artefatto.

In precedenza, Level-5 aveva parlato anche dell'introduzione di una nuova modalità chiamata "Roguelike Open World", che mescola elementi roguelike e open world in grado di offrire contenuti offrendo contenuti coinvolgenti sia per i giocatori esperti che per i nuovi arrivati in grado di intrattendere per decine e decine di ore.