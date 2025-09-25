DMA e Apple: come cambiano i servizi in Europa tra ritardi e vulnerabilità

Come molti di voi sapranno, il Digital Markets Act ha obbligato Apple ad apportare alcune modifiche importanti ai propri servizi. Una decisione che l'azienda di Cupertino non ha mai accettato di buon grado, anzi, ha sempre espresso preoccupazioni al riguardo. In particolare, il DMA richiede che Apple faccia in modo che alcune funzioni siano disponibili anche su prodotti di aziende terze . Considerando poi l'arrivo di iOS 26, le diverse funzioni annunciate, ma anche le incertezze legate alla loro disponibilità in Italia, Apple ha voluto chiarire cosa accadrà esattamente per gli utenti dell'Unione Europea. Facciamo il punto della situazione.

Le funzioni che non arriveranno in Europa (per ora)

Come vi abbiamo anticipato, il DMA vuole che alcune funzioni siano disponibili anche su prodotti e app non Apple, prima ancora di poterle rendere disponibili ai propri utenti. Secondo l'azienda, si tratta di una decisione che richiede un certo lavoro di ingegneria, oltre ad esprimere una certa preoccupazione per quanto concerne la tutela dei dati e della privacy. Tra le principali funzioni coinvolte troviamo la traduzione in tempo reale con gli AirPods. Quest'ultima utilizza Apple Intelligence e renderla disponibile su altri dispositivi richiederebbe tanto tempo a causa delle conseguenti sfide.

"Abbiamo progettato Traduzione in tempo reale in modo tale che le conversazioni fra i nostri utenti rimangano riservate. Sono infatti elaborate sul dispositivo stesso e non sono mai rese accessibili a Apple. E i nostri team stanno facendo un ulteriore lavoro ingegneristico per assicurarsi che tali conversazioni non saranno accessibili nemmeno ad altre aziende o ad altri sviluppatori", ha scritto Apple.

Traduzione in tempo reale con AirPods

Lo stesso discorso vale per Duplica iPhone, dato che i team non hanno ancora trovato un modo sicuro per rendere disponibile questa funzione su altri dispositivi senza mettere a rischio i dati presenti su iPhone. Inoltre, Apple ha dovuto ritardare l'uscita di Luoghi visitati e Itinerari preferiti in Mappe. La motivazione è sempre la stessa: non è stato ancora trovato un modo per condividere le funzioni con altri sviluppatori senza esporre dati potenzialmente sensibili.