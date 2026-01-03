In arrivo un secondo modello di AirPods Pro 3 con una novità specifica, secondo indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a un secondo modello di AirPods Pro 3 , in arrivo quest'anno e con delle novità specifiche. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Ad ogni modo, le novità che potremmo aspettarci sono pensate per sfruttare al meglio alcune funzionalità di Apple Intelligence. Vediamo meglio i dettagli.

Caratteristiche e miglioramenti

Come saprete, gli AirPods Pro 3 sono arrivati qualche mese fa. Secondo nuove voci, Apple sta lavorando a un secondo modello che accoglierà una novità specifica: fotocamere a infrarossi. Il modello principale è già dotato di alcune funzionalità utili per gli utenti, come una qualità audio migliorata e una cancellazione attiva del rumore convincente. Il nuovo modello sarà di fascia più alta e sarà dotato di fotocamere a infrarossi in grado di sfruttare al massimo le funzionalità di Apple Intelligence.

AirPods Pro 3

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, le "telecamere esterne e l'intelligenza artificiale aiuteranno gli utenti a comprendere il mondo esterno e forniranno informazioni". Non è ancora chiaro in che modo, ma pare che anche l'intelligenza visiva sarà il punto focale di questo modello. Ricordiamo infatti che quest'ultima svolge un ruolo cruciale nello scoprire ulteriori informazioni su ciò che vi circonda. Potrete cercare dettagli, ad esempio, su un ristorante o un'attività, oppure far tradurre, riassumere o leggere un testo.

Inoltre, il leaker Instant Digital suggerisce che questo modello potrebbe integrare il riconoscimento dei gesti delle mani, eliminando così la necessità dei pulsanti sensibili alla pressione sugli steli. Non è escluso però il supporto ad entrambe le funzionalità.