AirPods Pro 3: tutte le novità sul nuovo modello di cuffie direttamente dall'evento Apple

Gli AirPods Pro 3 sono incentrati su salute, prestazioni e funzioni smart . Tra le novità più attese c'è il sensore di frequenza cardiaca, che permetterà di analizzare i dati catturati sull'app Salute, così da poter essere usati per le attività fisiche. Il nuovo chip H3 migliora la cancellazione attiva del rumore . Apple presenta iPhone 17, Pro, Pro Max e Air: quattro modelli, nuovo design e tante novità interessanti

Apple, durante la sua kermesse ha presentato anche il nuovo modello di AirPods Pro 3. Contrariamente ai rumor passati che parlavano di un design completamente "stemless", simile ai Beats Studio Buds, i nuovi AirPods Pro 3 mantengono l'aspetto degli attuali Pro con piccole modifiche: una migliore aderenza degli eartips e nuove gesture sugli steli . La custodia di ricarica viene ridisegnata: più compatta, senza pulsante visibile per l'abbinamento, ma con controlli touch .

AirPods: il prezzo del modello Pro 3 e Max 2

Un'altra caratteristica chiave è il live translation, integrato con iOS 26 e che sfrutterà Apple Intelligence per tradurre in tempo reale, dando la possibilità anche di far comparire una traduzione di ciò che abbiamo detto sul nostro iPhone. Aumenta anche la capienza della batteria, che ora regge 8 ore invece delle 6 di AirPods Pro 2.

Le specifiche delle nuove AirPods Pro 3

Il prezzo degli AirPods Pro 3 resta invariato a 249 dollari e dunque perfettamente in linea con il posizionamento storico dei modelli precedenti. Le cuffie saranno preordinabili fin da subito, e verranno spedite dal 19 settembre.