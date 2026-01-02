Il chip A20 di Apple sarà il più caro mai usato su un iPhone: si va verso un costo di ben 280 dollari

La tecnologia utilizzata da TSMC nella produzione del chip A20

TSMC utilizzerà per la prima volta su larga scala la tecnologia dei transistor nanosheet, nota anche come Gate-All-Around (GAA), che consente al gate di avvolgere completamente il canale formato da nanosheet impilati. Questo approccio garantisce un controllo elettrostatico superiore e permette un aumento della densità logica fino a 1,2 volte rispetto alle generazioni precedenti.

Il processo N2P integra inoltre condensatori metal interlayer ad altissima efficienza, che contribuiscono a migliorare prestazioni ed efficienza energetica, ma aumentano ulteriormente la complessità e i costi di produzione. A questo si aggiunge una forte pressione sulla capacità produttiva di TSMC: Apple avrebbe prenotato circa metà della capacità totale a 2nm, rendendo il nodo estremamente conteso e penalizzando altri grandi clienti.