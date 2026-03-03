PlayStation Plus Essential: i giochi "gratis" PS4 e PS5 di marzo sono disponibili da oggi

Annunciati la settimana scorsa , i giochi di PlayStation Plus Essential di marzo 2026 sono quattro e tutti alquanto interessanti, vediamo di cosa si tratta:

Come annunciato nei giorni scorsi, i giochi "gratis" per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential del mese di marzo sono disponibili da oggi, 3 marzo : si tratta dei giochi scaricabili gratuitamente dagli abbonati al livello base del servizio Sony, dunque anche da coloro che possiedono Extra o Premium.

I nuovi giochi del mese

PGA Tour 2K25 è la simulazione di golf su licenza ufficiale PGA sviluppata da Take-Two Interactive, pubblicata nel febbraio 2025 e di fatto il punto di riferimento per chi cerca un videogioco su questo argomento, forse non popolarissimo ma comunque con i suoi grandi appassionati.

Monster Hunter Rise è lo scorso capitolo del celebre gioco di ruolo d'azione di Capcom, uscito originariamente nel 2021 e pubblicato inizialmente come esclusiva Nintendo Switch, rimasto comunque particolarmente apprezzato e giocato nonostante sia stato ormai seguito dal capitolo successivo, Monster Hunter Wilds.

Slime Rancher 2 è un particolare action adventure nel quale dobbiamo raccogliere degli slime sorridenti e colorati da allevare, curare e far riprodurre, costruendo anche strutture per accoglierli e farli vivere al meglio, mentre nel frattempo esploriamo lo strano pianeta in cui ci troviamo alla scoperta dei suoi segreti.

Infine, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road è l'MMORPG di Zenimax ambientato nel mondo fantasy di Bethesda. Questa edizione include il gioco base, l'espansione Gold Road e tutte le precedenti (il Content Pass 2025 non è incluso).