Street Fighter 6 presenta il Fighting Pass di Alex con un trailer

Nel pacchetto troviamo anche visual esclusive per la schermata Challenger di Marisa e di E. Honda, mentre debutta il nuovo effetto grafico "Out from the Smoke!" , che viene applicato durante le entrate dei combattenti per renderle ancora più spettacolari.

Come si può vedere nel video, l'aggiornamento include diverse ricompense a tema e oggetti cosmetici , a partire dai nuovi colori EX per Zangief e Akuma , che donano ai due personaggi uno stile decisamente inedito.

Capcom ha pubblicato un trailer dedicato al Fighting Pass di Alex per Street Fighter 6 , che illustra i contenuti del pacchetto disponibile a breve per i possessori dell'ultimo capitolo della celebre serie di picchiaduro a incontri.

A breve vedremo Alex in azione

Disponibile a partire dal 17 marzo, Alex verrà mostrato in azione anche nel corso dell'appena annunciato Capcom Spotlight, che verrà trasmesso giovedì sera alle 23.00 e includerà novità riguardanti diversi giochi Capcom in arrivo.

Sempre a proposito del combattente americano, che ha fatto il proprio debutto ai tempi di Street Fighter 3: New Generation, nel trailer è possibile vedere alcune personalizzazioni per l'avatar basate sul suo abbigliamento e una serie di devastanti combinazioni di colpi.

Queste ultime ci ricordano quanto sia spettacolare ed efficace lo stile di combattimento di questo personaggio, che sa essere al contempo veloce e potente.