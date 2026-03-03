0

Street Fighter 6 presenta il Fighting Pass di Alex con un trailer

Capcom ha pubblicato un trailer per presentare i contenuti del nuovo Fighting Pass di Street Fighter 6 dedicato ad Alex.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/03/2026
Alex in Street Fighter 6
Capcom ha pubblicato un trailer dedicato al Fighting Pass di Alex per Street Fighter 6, che illustra i contenuti del pacchetto disponibile a breve per i possessori dell'ultimo capitolo della celebre serie di picchiaduro a incontri.

Come si può vedere nel video, l'aggiornamento include diverse ricompense a tema e oggetti cosmetici, a partire dai nuovi colori EX per Zangief e Akuma, che donano ai due personaggi uno stile decisamente inedito.

Nel pacchetto troviamo anche visual esclusive per la schermata Challenger di Marisa e di E. Honda, mentre debutta il nuovo effetto grafico "Out from the Smoke!", che viene applicato durante le entrate dei combattenti per renderle ancora più spettacolari.

Non manca poi un omaggio al passato, visto che il Fighting Pass include anche il classico arcade Black Tiger, che permette di immergersi in un'atmosfera rétro perfettamente in linea con la tradizione Capcom.

A breve vedremo Alex in azione

Disponibile a partire dal 17 marzo, Alex verrà mostrato in azione anche nel corso dell'appena annunciato Capcom Spotlight, che verrà trasmesso giovedì sera alle 23.00 e includerà novità riguardanti diversi giochi Capcom in arrivo.

Sempre a proposito del combattente americano, che ha fatto il proprio debutto ai tempi di Street Fighter 3: New Generation, nel trailer è possibile vedere alcune personalizzazioni per l'avatar basate sul suo abbigliamento e una serie di devastanti combinazioni di colpi.

Queste ultime ci ricordano quanto sia spettacolare ed efficace lo stile di combattimento di questo personaggio, che sa essere al contempo veloce e potente.

