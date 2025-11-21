Street Fighter 6 ha raggiunto un altro importante traguardo di vendite, annunciato da Capcom

Street Fighter 6 evidentemente continua a vendere bene sul mercato, nonostante sia stato lanciato ormai quasi due anni e mezzo fa, e ha recentemente superato i 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, come annunciato da Capcom in queste ore.
Si tratta di un ulteriore incremento rispetto a quanto era stato riferito lo scorso giugno, quando il gioco aveva superato la soglia dei 5 milioni di copie, a dimostrazione di come il titolo continui ad andare bene in maniera continuativa sul mercato, pur appartenendo a un genere che può essere considerato di nicchia, al giorno d'oggi.
C'è stato dunque un aumento di 1 milione di copie rispetto allo scorso giugno, e più precisamente sono state vendute circa 300.000 copie tra ottobre e inizio novembre, considerando che un aggiornamento di settembre riportava un totale di 5,7 milioni raggiunti nel complesso.
Un picchiaduro-piattaforma
Street Fighter 6 è stato lanciato il 2 giugno 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, incontrando un ampio favore da parte della critica, che l'ha generalmente premiato come uno dei migliori picchiaduro recenti.
Evidentemente, anche il pubblico sta apprezzando il nuovo capitolo della storica serie di Capcom, diventata un vero e proprio mito della storia videoludica.
Nel frattempo, proprio nei giorni scorsi abbiamo visto lo strano crossover con Ghosts 'n Goblins, con tanto di Ghouls 'n Ghost giocabile, e l'aggiornamento dedicato a C. Viper, all'interno di un supporto a lungo termine che avvicina Street Fighter 6 al tipico modello di business dei live service, considerando che il titolo Capcom è a tutti gli effetti una sorta di piattaforma in evoluzione.