Street Fighter 6 ha raggiunto un altro importante traguardo di vendite, annunciato da Capcom

Street Fighter 6 evidentemente continua a vendere bene sul mercato, nonostante sia stato lanciato ormai quasi due anni e mezzo fa, e ha recentemente superato i 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, come annunciato da Capcom in queste ore.

Si tratta di un ulteriore incremento rispetto a quanto era stato riferito lo scorso giugno, quando il gioco aveva superato la soglia dei 5 milioni di copie, a dimostrazione di come il titolo continui ad andare bene in maniera continuativa sul mercato, pur appartenendo a un genere che può essere considerato di nicchia, al giorno d'oggi.

C'è stato dunque un aumento di 1 milione di copie rispetto allo scorso giugno, e più precisamente sono state vendute circa 300.000 copie tra ottobre e inizio novembre, considerando che un aggiornamento di settembre riportava un totale di 5,7 milioni raggiunti nel complesso.